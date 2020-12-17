Девальвацию рубля прогнозируют экономисты на 2021 год в России

По ее словам Елены Ведуты, в эпоху кризиса наибольший спрос в мире вызывает резервная валюта, то есть на доллар.

Третья волна кризиса вполне может привести к обеднению населения

Директор по инвестициям датского банка Saxo Bank Стин Якобсен в беседе с РИА Новости заявил, что российский рубль сильно недооценен.

По его словам, следующий год будет «годом сырьевых товаров», что может принести РФ преимущество. Банкир отметил, что в долгосрочной перспективе курс может укрепиться на уровне 65-66 рублей за доллар, поэтому на торгах парой «доллар-рубль» он предпочел бы «длинные позиции» по отношению к российской валюте.

Однако мнение Якобсена не разделяет завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута, которая в эфире НСН заявила, что оснований для укрепления рубля сейчас нет.

По ее словам, в эпоху кризиса наибольший спрос в мире вызывает резервная валюта, то есть на доллар. «Если мы продолжим с надеждой смотреть на рубль, как предлагает датский банкир, и ждать подорожания сырьевых товаров, то это гадание на кофейной гуще», — подчеркнула Ведута.

Она добавила, что России нужно развивать собственное производство и обеспечивать рост реальных доходов соотечественников, а также внутренний спрос. Именно это должно помочь укрепить позиции рубля. При этом третья волна кризиса вполне может привести к обеднению населения.

В целом экономист не думает, что какие-то факторы могут сыграть рублю на руку. Нет никаких предпосылок для роста российской валюты, к тому же вероятен ряд девальваций, что тоже сильно скажется на падении доходов соотечественников. Ведута призвала начать заниматься развитием собственной экономики и наконец-то выйти из «долларовой зависимости».