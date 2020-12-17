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Правительственная телеграмма: Мишустин поздравил Светлану Дружинину с 85-летием

11:19 17.12.2020 Фото: Кадр из фильма
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Наибольшую известность Дружининой принесли фильмы "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины III".

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Премьер-министр отметил, что ее яркие, нестареющие фильмы любят миллионы зрителей, знают их наизусть и готовы смотреть снова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил режиссера и актрису Светлану Дружинину с юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Ваш редкий дар и обаяние воплотились в незабываемые кинообразы, которые покорили сердца людей. Особой гранью вашего таланта стала режиссура. Многие годы вы создаете уникальные картины, увлекательно рассказываете о России XVIII века, о самых разных событиях, исторических личностях, их судьбах, о любви и надежде. Ваши творческие работы стали кинохитами, - подчеркнул премьер. - Миллионы зрителей очень любят ваши яркие, нестареющие фильмы, знают их наизусть и готовы смотреть снова и снова".

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года. Популярность ей принесли роли в фильмах "За витриной универмага", "Дело было в Пенькове" и "Девчата". А режиссерским дебютом стала картина по роману Вениамина Каверина "Исполнение желаний", затем вышли ленты "Сватовство гусара", "Дульсинея Тобосская" и "Принцесса цирка". Наибольшую известность Дружининой принесли фильмы "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины III".

Дружинина - президент Всероссийского фестиваля исторического кино "Вече". В 2020 году на Московском международном кинофестивале удостоилась спецприза "За многолетнее служение искусству кино". Ей присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР (1989 год) и народной артистки РФ (2001 год). Награждена орденами Почета (2006 год) и Дружбы (2012 год), отмечена благодарностью президента РФ (2010 год).

Источник: ТАСС

актриса режисер юбилей Светлана Дружинина Михаил Мишустин
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