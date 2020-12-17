Зачем Клеопатра убивала мужчин после ночи любви?

Родившись в семье Птолемеев, будущая царица Египта усвоила одно: сплетни, заговоры, перевороты важно душить в зародыше

Клеопатра была крайне недоверчивым человеком — развитию этой черты характера способствовала дворцовая жизнь. Родившись в семье Птолемеев, будущая царица Египта усвоила одно: сплетни, заговоры, перевороты важно душить в зародыше. И лучше тут перестараться, чем недосмотреть. Отношения с мужчинами развивались по такому же сценарию: проведя ночь любви с царственной египтянкой, любовник должен был умереть.

Клеопатр VII была главной в Египте, женщина могла срывать любые понравившиеся ей цветки. Однако возлюбленный на одну ночь сразу же должен был понять, что это конец. Убивала Клеопатра своих любовников в государственных интересах, если можно так выразиться.

Клеопатра предпочитала устранять своих любовников сразу

Клеопатра была одной из величайших личностей своей эпохи и очень эффектной дамой. По сути, она стала примером для многих женщин того времени: такую просвещенную, артистичную и красивую царицу мир еще не видел. Клеопатра знала несколько языков, училась ораторскому искусству, риторике. В общем, могла заткнуть любого мужчину за пояс. И вообще обращалась с мужчинами своеобразно, особенно с теми, на кого положила глаз.

Убить мужчину после ночи любви было важным для Клеопатры. Делалось это из мер безопасности — оставшийся в живых счастливец мог спекулировать на связи с правительницей, поясняет такой жестокий обычай римский историк IV века Аврелий Виктор. Она вообще была очень решительной, ведь принять решение покончить с собой очень сложно.

Кстати, что она умерла «при помощи ядовитых змей» — не более чем легенда. У историков есть мнение, что император Октавиан (римский противник Клеопатры) вместе с союзниками хотели очернить правительницу Египта, поэтому вокруг нее возникало так много слухов и сплетен.

Источник: pronedra.ru