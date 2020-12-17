17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Зачем Клеопатра убивала мужчин после ночи любви?

22:20 17.12.2020 Фото: wikimedia.org
0

Клеопатра знала несколько языков, училась ораторскому искусству, риторике. В общем, могла заткнуть любого мужчину за пояс.

% name% title
Родившись в семье Птолемеев, будущая царица Египта усвоила одно: сплетни, заговоры, перевороты важно душить в зародыше
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
% name% title

Зачем Клеопатра убивала мужчин после ночи любви?Полина Гагарина поделилась своими мыслями о разводе с мужемЕщё 285 новостей

Клеопатра была крайне недоверчивым человеком — развитию этой черты характера способствовала дворцовая жизнь. Родившись в семье Птолемеев, будущая царица Египта усвоила одно: сплетни, заговоры, перевороты важно душить в зародыше. И лучше тут перестараться, чем недосмотреть. Отношения с мужчинами развивались по такому же сценарию: проведя ночь любви с царственной египтянкой, любовник должен был умереть.

Клеопатр VII была главной в Египте, женщина могла срывать любые понравившиеся ей цветки. Однако возлюбленный на одну ночь сразу же должен был понять, что это конец. Убивала Клеопатра своих любовников в государственных интересах, если можно так выразиться.

Клеопатра предпочитала устранять своих любовников сразу

Клеопатра была одной из величайших личностей своей эпохи и очень эффектной дамой. По сути, она стала примером для многих женщин того времени: такую просвещенную, артистичную и красивую царицу мир еще не видел. Клеопатра знала несколько языков, училась ораторскому искусству, риторике. В общем, могла заткнуть любого мужчину за пояс. И вообще обращалась с мужчинами своеобразно, особенно с теми, на кого положила глаз.

Убить мужчину после ночи любви было важным для Клеопатры. Делалось это из мер безопасности — оставшийся в живых счастливец мог спекулировать на связи с правительницей, поясняет такой жестокий обычай римский историк IV века Аврелий Виктор. Она вообще была очень решительной, ведь принять решение покончить с собой очень сложно.

Кстати, что она умерла «при помощи ядовитых змей» — не более чем легенда. У историков есть мнение, что император Октавиан (римский противник Клеопатры) вместе с союзниками хотели очернить правительницу Египта, поэтому вокруг нее возникало так много слухов и сплетен.

Источник: pronedra.ru

любовник политика убивала любовников царица Египта Клеопатра
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотели бы посмотреть на Клеопатру вживую?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подарки на новый год 2021: Бюджетно и со вкусом
22:50 17-12-2020
Подарки на новый год 2021: Бюджетно и со вкусом
Зачем Клеопатра убивала мужчин после ночи любви?
22:20 17-12-2020
Зачем Клеопатра убивала мужчин после ночи любви?
17 декабря - первая живая трансляция NASA - наблюдаем за Сатурном и Юпитером. Расписание трансляций на декабрь 2020
22:11 17-12-2020
17 декабря - первая живая трансляция NASA - наблюдаем за Сатурном и Юпитером. Расписание трансляций на декабрь 2020
БердскКак получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить
22:09 17-12-2020
Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить
Что одеть на новый год 2021 и какие цвета понравятся быку
21:50 17-12-2020
Что одеть на новый год 2021 и какие цвета понравятся быку
С большегрузов с временными номерами будут взимать плату за ущерб
21:30 17-12-2020
С большегрузов с временными номерами будут взимать плату за ущерб
ЕГЭ и ОГЭ-2021: будут ли школьники сдавать экзамены? 1
21:00 17-12-2020
ЕГЭ и ОГЭ-2021: будут ли школьники сдавать экзамены?
БердскПо 5000 рублей на ребенка выплатят детям до 7 лет включительно к Новому году, заявил Путин 17 декабря 11
21:00 17-12-2020
По 5000 рублей на ребенка выплатят детям до 7 лет включительно к Новому году, заявил Путин 17 декабря
Хам-чиновник: как его накажут отныне в России?
20:30 17-12-2020
Хам-чиновник: как его накажут отныне в России?
18 декабря - День арабского языка в ООН
20:20 17-12-2020
18 декабря - День арабского языка в ООН