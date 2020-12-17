Из каких продуктов запрещено готовить блюда на Новогодний стол 2021 года?

Важно не только удивить гостей новыми блюдами, но и порадовать Быка

Каждый год проходит под эгидой определенного животного по восточному календарю. Покровителем 2021 года станет Бык. Чтобы в ближайшие 12 месяцев сопутствовала удача, в семье царила гармония и любовь, а на работе ценили и поощряли, необходимо задобрить Быка. Сделать это можно в новогоднюю ночь, приготовив сытные домашние блюда, красиво сервировав стол и встретив праздник в кругу родственников.

Полмесяца осталось до Нового года, и подготовка к нему идет полным ходом. Один из самых главных этапов – составить меню, подобрать продукты, из которых можно готовить. Важно не только удивить гостей новыми блюдами, но и порадовать Быка.

Какие блюда должны быть на столе на Новый 2021 год

Положительные черты характера Быка – мудрость, сила, трудолюбие. Он расположен к тем, кто ценит семью, состоит в хороших отношениях с родственниками, правильно расставляет жизненные приоритеты. Для таких людей 2021 год будет полон спокойствия, гармонии, романтики, станет финансово удачным. Всем остальным придется постараться, чтобы добиться расположения главного животного года. Начинать надо уже с новогодней ночи.

Быку понравится, если на столе на Новый 2021 год будут домашние, простые, но сытные и очень вкусные блюда. Кулинарные изыски с экзотическими продуктами он не одобрит. Не стоит искать новые рецепты: лучше приготовить что-то привычное и даже повседневное. Пищу можно жарить, варить, тушить, запекать.

Правильное меню на Новый 2021 год:

простые закуски;

повседневные овощные и фруктовые салаты;

горячие блюда – суп, каша;

запеченное мясо, рыба, птица;

злаки;



соленья;зелень – укроп с петрушкой, базилик с зеленым луком;сырные, колбасные, фруктовые нарезки;выпечка со сладостями;компоты, соки, смузи.

На столе должно быть больше фруктов, зелени. Одобрит Бык наличие грибных блюд, традиционного жульена, фаршированной утки, риса, овсяных блинчиков, рагу, картошки. Каша может быть абсолютно любой – гречка, перловка, манка, овсянка или какая-то другая.

Что нельзя готовить на новогодний стол 2021 года

Выбирая рецепты, надо помнить, что не из всех продуктов можно готовить. Бык разозлиться, если на столе будет мясо его сородичей или блюда, приготовленные их соответствующих ингредиентов. При составлении новогоднего меню 2021 надо их него исключить:

говядину, телятину и продукты, в составе которых есть это мясо:

— колбасу;

— бифштекс;

— стейк;

— паштет;

— закуска;

— мясной салат.

говяжий фарш: нельзя готовить котлеты с тефтелями;



блюда красного цвета;субпродукты:

— печень;

— почки;

— сердце;

— вымя.

желатин – его используют при приготовлении холодца, поэтому продукт надо заменить агар-агаром.

В новогоднюю ночь не желательно пить крепкий алкоголь. Максимум – вино: Бык не любит пьяных людей. Лучше сварить компот, купить сок.

Источник: pronedra.ru