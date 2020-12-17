18 декабря - День арабского языка в ООН

В настоящее время классический, или, как его принято называть, высокий арабский нельзя назвать языком общения — в разговорной речи он не используется. Зато употребляется на письме — при издании книг и даже современных газет.

Арабский язык входит в число официальных и рабочих языков Генеральной ассамблеи ООН

День арабского языка (араб. اليوم العالمي للغة العربية‎) отмечается в ООН с 2010 года. Тогда накануне Международного дня родного языка департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить собственный праздник для каждого из шести официальных языков организации. Предполагается, что эта инициатива послужит укреплению межкультурного диалога и развитию многоязычного мира.

Для Дня арабского языка в международном календаре была выбрана дата 18 декабря. В этот день в 1973 году Генеральная ассамблея ООН включила арабский язык в число официальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций.

В настоящее время число людей, говорящих на арабском языке и его вариантах, составляет около 400 миллионов человек. В религиозных целях классический арабский — язык Корана — используется приверженцами ислама по всему миру (количество мусульман превышает 1,5 миллиарда человек).

В течение столетий арабский язык постоянно менялся — в основном это касалось произношения гласных звуков. Впрочем, на письме эти изменения почти не отражались, потому что короткие гласные звуки обычно в тексте не пишутся (исключение составляет Коран).

В настоящее время классический, или, как его принято называть, высокий арабский нельзя назвать языком общения — в разговорной речи он не используется. Зато употребляется на письме — при издании книг и даже современных газет. В научной и технической литературе при недостатке терминов используют французский язык (в Тунисе, Марокко и Алжире) или английский (в других арабских странах). Известно, что в Турции первая печатная книга с арабским шрифтом была издана в 1729 году.

Арабский язык входит в число официальных и рабочих языков Генеральной ассамблеи и некоторых других органов ООН. Является официальным языком всех арабских стран, а также одним из официальных языков в Израиле, Эритрее, Чаде, Сомали и Джибути.

18 декабря в секретариате ООН проводятся различные мероприятия, позволяющие всем желающим познакомиться с арабским языком и арабской культурой.

Источник: calend.ru