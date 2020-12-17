Погода на 17 декабря в Бердске: ждать ли сегодня снегопад?

Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, поземки, при прояснениях изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью -11, -16 °С, при прояснениях до -21 °С, днем -6, -11 °С.