Метеорологическая обстановка: переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, поземки, при прояснениях изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью -11, -16 °С, при прояснениях до -21 °С, днем -6, -11 °С.
Погода на 17 декабря в Бердске: ждать ли сегодня снегопад?
06:30 17.12.2020
Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Метеорологическая обстановка: переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, поземки, при прояснениях изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
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