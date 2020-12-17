Простуда может стать секретным оружием против коронавируса

Дети чаще болеют простудой, которая связана с коронавирусами.

Заболеть простудой зимой очень просто, учитывая холода и ослабленный иммунитет, а теперь еще и высок шанс заразиться коронавирусом. Британские ученые из Университетского колледжа Лондона и Института Фрэнсиса Крика считают, что в этом году переболеть простудой будет даже полезно.

Простуда может быть вызвана коронавирусами, но не COVID-19, а более безобидными вирусами того же семейства. В этом случае иммунитет выработает антитела, которые могут защитить организм и от опасного COVID-19, пишет The Mirror.

Исследователи обнаружили, что у некоторых людей, особенно детей, есть антитела к SARS-CoV-2 в крови, несмотря на то, что они никогда не были инфицированы этим вирусом. Эти антитела, вероятно, являются результатом воздействия других коронавирусов, которые имеют структуру, аналогичную COVID-19, и вызывают простуду. Ведущий автор исследования Кевин Ниг отметил, что дети чаще болеют простудой, которая связана с коронавирусами, однако пока нет доказательств того, что эти антитела предотвращают заражение или распространение SARS-CoV-2.

Ранее в Великобритании был найден новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется в разы быстрее, чем его исходная форма. Однако пока неизвестно, сколько людей инфицировано новым штаммом и как этот тип коронавируса способствовал увеличению числа инфекций. Также нет доказательств того, что он более опасен, чем известные штаммы SARS-CoV-2, и устойчив к вакцинам. В то же время он легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.