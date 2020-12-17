Доступ в больницы соцработникам для ухода за инвалидами стал проще

Появляется новая социальная услуга – сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения.

Постановление от 14 декабря 2020 года №2086

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе.

Речь идёт о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях. Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи социального работника. В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход.

Сейчас соцработникам нужно оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. Но это требует времени, поэтому такая практика почти не используется. Новое постановление Правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга – сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения.

Постановление

Источник: government