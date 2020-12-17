Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 17 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 17 декабря 2020 года обещает возможные неприятные ситуации. Поэтому необходимо сосредоточиться и стараться контролировать свои эмоции. Не стоит откладывать запланированные дела.

С близкими людьми необходимо проявить терпение и уважение

Гороскоп на 17 декабря для знаков стихии Огня

Овен

С самого утра могут начаться проблемы со своими домочадцами. Не исключены финансовые потери, которые испортят настроение. Чаще необходимо прислушиваться к своей интуиции, она дает верные подсказки. Возможны интересные знакомства, которые в дальнейшем пригодятся. Вечер желательно освободить для любимых занятий, которые приносят радость и удовлетворение.

Лев

Утром возможны серьезные встречи и важные переговоры. Главное сконцентрироваться на поставленных задачах. Вероятны приятные новости из далека, а также неожиданные подарки. Удачными окажутся покупки, особенно касающиеся бытовой техники. Вечер можно провести со своей второй половинкой, поделиться накопившимися новостями или просто прогуляться.

Стрелец

Начало дня возможно принесет неприятные ситуации. Выпутаться из которых помогут близкие друзья. На работе следует сосредоточиться на важных событиях, чтобы не допустить единой помарки. Вероятны разногласия в семье, на бытовой почве. Поэтому нужно прояснить ситуацию и найти выход, который устроил бы всех. Возможны небольшие денежные поступления, которые помогут в некоторых приобретениях.

Гороскоп на 17 декабря для знаков стихии Земли

Телец

Утром нужно составить план действий, чтобы легче было разобраться в поставленных делах. Возможны заманчивые предложения, которые обещают значительную прибыль. Но вначале нужно тщательно все перепроверить. Не исключены интересные и приятные знакомства, которые в дальнейшем могут помочь. Вечер желательно провести в кругу своей семьи, уделить родным максимум внимания.

Дева

На работе не исключены конфликты и споры с коллегами. Несовпадения интересов может немного затормозить работу. Главное контролировать свои эмоции и стараться вовремя остановиться, чтобы никого не обидеть. В личной сфере вероятны перемены к лучшему, что поможет выйти на новый уровень отношений. Вечер подходит для приятного времяпровождения в компании друзей.

Козерог

День может принести непредвиденные ситуации. Необходимо контролировать каждый свой шаг и стараться внимательно ко всему относиться. Возможны некоторые денежные трудности, поэтому нужно постараться не совершать необдуманных и спонтанных покупок. Любимый человек порадует своим вниманием и неожиданным сюрпризом. Вечером благоприятное время для семейных торжеств.

Гороскоп на 17 декабря для знаков стихии Воздуха

Близнецы

С самого утра нужно подготовиться и сосредоточиться на текущих задачах. Важно сохранять самообладание, и тогда будет шанс добиться успеха. В решениях серьезных вопросов нужно постараться быть очень внимательными, чтобы не допустить оплошностей. Вечером ожидают развлечения с близким окружением, что поможет расслабиться и отдохнуть.

Весы

Возможно не все пойдет так как ожидалось, поэтому нужно подготовиться к непредсказуемым ситуациям. На работе тяжело будет справиться с поставленными задачами. Можно обратиться за помощью к опытным людям или прибегнуть к подсказкам интуиции. Нужно стараться держаться подальше от ненужных споров и конфликтных ситуаций.

Водолей

В первой половине дня необходимо решить все важные вопросы. Так как потом могут быть неоднозначные ситуации, которые будут сбивать только с толку. Необходимо постараться избегать переутомлений, не исключены мигрени и упадок сил. В перерывах от работы нужно чаще отдыхать. Вечер лучше провести в спокойной и уютной обстановке.

Гороскоп на 17 декабря для знаков стихии Воды

Рак

Необходимо приложить усилия, если хотеть достичь нужных результатов. Возможны незначительные финансовые потери, поэтому желательно не совершать никаких покупок. Если планировали поездки, то они окажутся удачными. В пути могут быть интересные встречи и приятные новые знакомства. Вечер подходит для романтических прогулок.

Скорпион

Утро обещает некоторые трудности в домашних вопросах. Необходимо выяснить причину и постараться уладить все мирным путем. На работе нужно сконцентрироваться на главных моментах, чтобы не было досадных ошибок. Вероятны приятные подарки от любимого человека. Вечер можно провести в приятной компании близких друзей.

Рыбы

Можно добиться успехов в работе, если целенаправленно к этому идти. Окружающие люди могут сбивать с толку, главное не отвлекаться и стараться не контактировать. Близкие люди порадуют необычными сюрпризами, которые запомнятся надолго. Вечер желательно провести в компании близких людей, где можно пообщаться по душам и просто неплохо отдохнуть.

Источник: rsute