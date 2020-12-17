Объявил об уходе тренер «Спартака» Доменико Тедеско. В чем причина?

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" объявил, что не будет продлевать контракт с футбольным клубом.

"Я сообщил владельцу ("Спартака"), что не буду продлевать контракт в мае. Я хочу быть ближе к семье, в Германии плохая ситуация с коронавирусом. Это главная причина, почему я принял такое решение, самое сложное в своей карьере", — сказал Тедеско журналистам.