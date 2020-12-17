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Объявил об уходе тренер «Спартака» Доменико Тедеско. В чем причина?

09:19 17.12.2020 Фото: pixabay
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Соглашение Тедеско с "красно-белыми" рассчитано до мая 2021 года.

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Соглашение Тедеско с "красно-белыми" рассчитано до мая 2021 года.
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" объявил, что не будет продлевать контракт с футбольным клубом.
Соглашение Тедеско с "красно-белыми" рассчитано до мая 2021 года.
"Я сообщил владельцу ("Спартака"), что не буду продлевать контракт в мае. Я хочу быть ближе к семье, в Германии плохая ситуация с коронавирусом. Это главная причина, почему я принял такое решение, самое сложное в своей карьере", — сказал Тедеско журналистам.
Источник: РИА
спартак тренер уходит Доменико Тедеско
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