Получат миллион рублей за переезд в села и деревни медработники

Больше всего получат медики, решившие переехать на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику.

Больше всего получат медики, решившие переехать на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику

Постановление от 11 декабря 2020 года №2081

С 1 января 2021 года ещё больше категорий медицинских работников смогут получать компенсации при переезде в сельскую местность или малые города России. Необходимые для этого изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения» внёс Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Медики, переехавшие работать в посёлки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременные выплаты: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тыс. рублей. Если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно. А для тех, кто выберет Дальний Восток, Крайний Север или Арктическую зону, выплаты составят 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

По новым правилам на господдержку также смогут рассчитывать акушерки и медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Размер выплат для них будет таким же, как и для фельдшеров. То есть 1 млн рублей – Дальний Восток, Крайний Север и Арктика, 750 тыс. рублей – удалённые и труднодоступные территории, 500 тыс. рублей – все остальные.

Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.

Вопрос обсуждался 15 декабря на заседании президиума Координационного совета при Правительстве. По словам Михаила Мишустина, в сельской местности и удалённых районах особенно остро ощущается нехватка медицинских кадров, поэтому работа по привлечению туда специалистов будет продолжена.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 26 декабря 2017 года №1640.

Постановление.

Источник: government