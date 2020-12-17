Внесли в календарь прививок вакцину от коронавируса в России

Михаил Мишустин поручил включить вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок

Вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учётом приоритетности. Такое поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 15 декабря.

В частности, до 17 декабря должны быть внесены изменения в приказ Минздрава «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников (с 1 по 10 января 2021 года).

Роспотребнадзор в свою очередь должен продолжать вести постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и информировать Правительство о выявленных рисках.

На заседании президиума координационного совета Михаил Мишустин отметил, что по всей России началась вакцинация против коронавируса. Чтобы провести её эффективно, разработан график поставки препарата по стране. В Правительство представлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех регионов России.

Источник: government.ru