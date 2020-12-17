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Задержали основателя экстремистской религиозной организации «Свидетелей Иеговы» в Новосибирске

09:42 17.12.2020 Фото: pixabay
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Мужчина проведет 6 лет в колонии общего режима.

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Мужчина проведет 6 лет в колонии общего режима.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 66 - летнему жителю города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Следствием и судом установлено, что с июля 2017 по сентябрь 2018 года, 66-летний мужчина, находясь в своей квартире в Ленинском районе города Новосибирска, организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов в целях пропаганды деятельности Местной христианской религиозной организации Свидетелей Иеговы «Заречная, Новосибирск», в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности.

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России по Новосибирской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

арест задержали Свидетели Иегова
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