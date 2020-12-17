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Оплодотворял пациенток 40 лет и стал отцом 9 000 детей врач

10:15 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Он не предполагал, что правда откроется.

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Семейный врач 40 лет оплодотворял пациенток и стал отцом девяти тысяч детей

Врач из американского города Детройт, штат Мичиган, десятки лет оплодотворял пациенток и в результате стал отцом около девяти тысяч детей. Об этом сообщает газета The Sun.

104-летний Филипп Певен 40 лет проработал семейным доктором. Оказалось, что он регулярно выступал в роли донора спермы для клиенток, желающих забеременеть. В прошлом году одна из его биологических дочерей, 61-летняя Джейми Холл из города Траверс-Сити в Мичигане, решила найти своего кровного отца и прошла ДНК-тест. В результате она узнала, что ее биологическим родителем был Певен.
Благодаря сайту биотехнологической компании она нашла своих кровных братьев и сестер.

Все мы родились в одной больнице, а Певен указан в наших свидетельствах о рождении как акушер и гинеколог, а не отец.
Джейми Холл
Она начала связываться со всеми потенциальными родственниками, которых находила на сайте. В январе 2020 года Холл скооперировалась со сводной сестрой и решила встретиться с Певеном. Вышедший на пенсию доктор объяснил, что он действительно использовал свои материалы, чтобы оплодотворять клиенток. Иногда в качестве доноров выступали его коллеги, уточнил он.
Певен назвал себя пионером в области искусственного оплодотворения. По его словам, он был донором спермы с 1947 года после проведенного в Чикаго исследования.

В те годы бывший врач не мог предположить, что однажды родство между людьми можно будет легко определить с помощью ДНК-тестирования. «Он сказал: "Я никогда не думал, что такое станет возможно. Это же настоящая сказка, так ведь?"», — пересказывает Холл.

Холл и ее кровные братья и сестры отнеслись положительно к своему открытию.

Я не вижу в этом ничего плохого. Все те женщины, в том числе наши матери, приходили к нему в отчаянии, и он давал им то, в чем они нуждались. Я действительно считаю, что он пытался помочь людям, и без него меня бы сейчас не было.
Джейми Холл

Ранее сообщалось, что в США медик Куинси Фортье втайне оплодотворил сотни пациенток в женской больнице. Расследование по этому делу начала Венди Бэбст из штата Орегон. В какой-то момент женщина поняла, что не похожа на мужчину, которого считала отцом.

беременность оплодотворение семейный доктор
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