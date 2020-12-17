Почему погибла 21-летняя Кристина Хамидова на  Nissan Sunny по дороге на кладбище Бердска, свою версию озвучил Евгений Шестернин

Депутат Николай Сычев возмущался на сессии 17 декабря об освещении участка дороги, на котором произошла трагедия. Однако спикер горсовета Владимир Голубев посоветовал раньше к сессии готовиться и спрашивать, "где взять денег".

Депутатам предстоит обсудить 10 вопросов

Продолжают обсуждать важные для города вопросы народные избранник Бердска сегодня, 17 декабря. Не смогли обойти стороной чиновники и страшную трагедию, произошедшую 14 декабря по дороге на кладбище Бердска. В этот день 21-летняя Кристина Хамидова везла на Nissan Sunny подарок бабушке. Но двигаясь по ул. Энтузиастов со стороны ул. Пионерской, и у дома 51 по улице Энтузиастов не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие. В результате происшествия 21-летняя девушка-водитель получила травмы не совместимые с жизнью. 1 марта 2021 года ей бы исполнилось 22 года.

Так, депутат Николай Сычев возмущался освещением этого участка дороги. Однако спикер горсовета Владимир Голубев посоветовал раньше к сессии готовиться и спрашивать, "где взять денег".

-Вы говорите - безопасность прежде всего. Я 3 года прошу знаки освещения сделать. Из-за чего человек погиб - из-за освещения,- заявил Николай Фёдорович.

-Человек сел без документов и навыков управления транспортным средством,- ответил ему глава Бердска Евгений Шестернин.

Кроме того, Николай Сычев обратился в суд, поэтому теперь его наказы будут исполнятся по суду.

- Вот так вести себя некорректно по отношению к коллегам. Нам всем бежать в суд? Некрасиво это с моей точки зрения, - заключил Евгений Шестернин.