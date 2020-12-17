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Почему погибла 21-летняя Кристина Хамидова на  Nissan Sunny по дороге на кладбище Бердска, свою версию озвучил Евгений Шестернин

10:08 17.12.2020 Фото: Алины Буровой
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Депутат Николай Сычев возмущался  на сессии 17 декабря об освещении участка дороги, на котором произошла трагедия. Однако спикер горсовета Владимир Голубев посоветовал раньше к сессии готовиться и спрашивать, "где взять денег". 

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Депутатам предстоит обсудить 10 вопросов

Продолжают обсуждать важные для города вопросы народные избранник Бердска сегодня, 17 декабря. Не смогли обойти стороной чиновники и страшную трагедию, произошедшую 14 декабря по дороге на кладбище Бердска. В этот день 21-летняя Кристина Хамидова везла на  Nissan Sunny подарок бабушке. Но  двигаясь по ул. Энтузиастов со стороны ул. Пионерской, и у дома 51 по улице Энтузиастов не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие. В результате происшествия 21-летняя девушка-водитель получила травмы не совместимые с жизнью. 1 марта 2021 года ей бы исполнилось 22 года.

Так, депутат Николай Сычев возмущался  освещением этого участка дороги. Однако спикер горсовета Владимир Голубев посоветовал раньше к сессии готовиться и спрашивать, "где взять денег".
-Вы говорите - безопасность прежде всего. Я 3 года прошу знаки освещения сделать. Из-за чего человек погиб - из-за освещения,- заявил Николай Фёдорович.

-Человек сел без документов и навыков управления транспортным средством,- ответил ему глава Бердска Евгений Шестернин.

Кроме того, Николай Сычев обратился в суд, поэтому  теперь его наказы будут исполнятся по суду.

- Вот так вести себя некорректно по отношению к коллегам. Нам всем бежать в суд? Некрасиво это с моей точки зрения, - заключил Евгений Шестернин.

наказы. освещение скандал смерть 21-летней Кристины Хамидовой
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