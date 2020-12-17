Снизили пенсионный возраст в Молдавии. Со скольки лет можно законно отдохнуть, узнайте

Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил во втором и окончательном чтении проект снижения пенсионного возраста в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин, заявила спикер парламента Зинаида Гречаный.

Партия социалистов на этой неделе выступила с инициативой о снижении пенсионного возраста для мужчин до 62 лет и для женщин до 57 лет. Также депутаты считают, что женщины, у которых пять или более детей, должны выходить на пенсию в 54 года.

"Проект о снижении пенсионного возраста был принят во втором чтении голосами 54 депутатов", - заявила Гречаный, отметив, что после подписания президентом законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.



Оппозиция раскритиковала законопроект, поскольку считает, что он приведет к увеличению числа пенсионеров, а также не позволит увеличить размер пенсий.Решение о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет подписал президент Николай Тимофти в 2016 году. Нынешний глава государства Игорь Додон ранее выразил надежду, что последним его указом на этом посту станет указ о снижении пенсионного возраста.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Экс-премьер Майя Санду победила с 57,75% голосов, опередив Додона (42,25%). Инаугурация нового президента пройдет 24 декабря.

Источник: РИА Новости