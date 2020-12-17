Цены снижены: сколько будут стоить масло и сахар в России, стало известно

Минпромторг России совместно с коллегами из других ведомств продолжит осуществлять контроль за ситуацией.

Ключевым механизмом сдерживания цен станут многосторонние взаимообязывающие соглашения отдельно по сахару и по подсолнечному маслу

Минсельхоз России, Минпромторг России, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров страны по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло – важнейших продовольственных товаров первой необходимости.

Обеспечение стабилизации цен на сахар и масло, их гарантированного наличия для населения по доступным ценам – это масштабная работа властей и хозяйствующих субъектов по выполнению социальных обязательств перед гражданами России.

В работе по решению задачи руководства страны мы идем в тесной связке с Минсельхозом. При этом наша прямая ответственность – это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным розничным ценам. Это, соответственно, 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей – за литр подсолнечного масла

- рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Ключевым механизмом сдерживания цен станут многосторонние взаимообязывающие соглашения отдельно по сахару и по подсолнечному маслу, действующие с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Их уже подписали федеральные и региональные торговые сети, поставщики, отраслевые ассоциации производителей и торговли.

Быстро выйти на подписание этих соглашений позволила добрая воля всех участников рынка, которые согласились взять на себя взаимные обязательства, прежде всего по ценовым ориентирам. Сегодня здесь присутствуют не все участники рынка, но они обязательно присоединятся к соглашениям в ближайшее время

- заявил глава Минпромторга России.

Он поблагодарил бизнес за понимание ситуации и проявленную социальную ответственность, отметив, что это позволило всего за несколько дней решить все разногласия и выйти на подписание обоих соглашений.

Как отметил Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, в соответствии с положениями соглашений, цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем ее снижение происходит уже сегодня.

Мы подписываем соглашения, в том числе с ключевыми производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% рынка подсолнечного масла. Кроме того, сторонами выступают торговые сети, а также отраслевые союзы и ассоциации. При этом соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения участников. Безусловно, это позволит повысить доступность продукции для наших граждан

- подчеркнул глава Минсельхоза России.

С учетом логистического фактора, огромных размеров России и ее многообразия для труднодоступных регионов предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен в объектах торговли.

Прежде всего имею в виду отдельные территории Сибири, Дальнего Востока (за Уралом) и Крайнего севера (плюс Калиниградская область). Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов федерации

- заключил Денис Мантуров.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил, что важно не просто реализовать все эти комплексы мер, а определиться с дальнейшей стратегией.

В настоящий момент у нас по многим позициям, объем экспорта сельхозпродукции сопоставим с объёмом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого рода ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех

- подчеркнул министр.

Минпромторг России совместно с коллегами из других ведомств продолжит осуществлять контроль за ситуацией. По поручению первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова мониторинг цен будет проводиться в ежедневном режиме.

Источник: minpromtorg.gov.ru