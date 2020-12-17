Потерялись двое рыбаков из Бердска на Обском море

У бердчан сломалась мотособака. В темноте они не могли ориентироваться. Спасатели прибыли на озвученное ими место, но не нашли.

Спасатели нашли рыбаков в противоположном тому месте, которое они указали

Остались без средства передвижения посреди Обского моря двое рыбаков из Бердска вечером 16 декабря.

Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске, получил сообщение о данном происшествии от самих рыбаков 16 декабря в 19.25. Один из них рассказал, что находился с приятелем на Обском море и у них сломалась мотособака. Передвигаться не могут. Они находятся в районе Сосновки, в двух километрах от берега. Через пять минут двое спасателей на двух снегоходах с прицепными санями выехали в указанный рыбаком район. Но потерпевших бедствие там не нашли.

-Спасатели общались в рыбаками по телефону. Пытались взять геолокацию. Но, несмотря на то, что у них были смартфоны и даже подключен whatsapp, пользоваться ими рыбаки не умеют. Геолокацию не скинули. Спасатели в районе Сосновки запустили сигнальную ракету. Рыбаки ее увидели и примерно сориентировали, где они находятся. Оказались они близ поселка Морского в в районе ОбьГЭС. Совсем в другой стороне. Спасатели прибыли в тот район и по телефону попросили рыбаков разжечь огонь, чтобы определить точное место их нахождения. Бердчане подожгли канистру с бензином. Спасатели огонь увидели и поспешили на помощь, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 17 декабря начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Потерпевших бедствие доставили вместе с мотособакой на базу бердского поисково-спасательного отряда, напоили горячим чаем. От медицинской помощи рыбаки отказались. Домой уехали самостоятельно.

Если бы спасатели точно знали, где находятся рыбаки, то на поисково-спасательную операцию они потратили бы не более двух часов, как это произошло, а в два раза меньше, отметил Козин.

Прежде чем отправляться на рыбалку, рыбаки должны проверить, заряжен ли их телефон, посоветовал Сергей Валерьевич. К тому же, им необходимо научиться пользоваться некоторыми функциями телефона — передачей геолокации. Нужно взять с собой на рыбалку и что-то, что можно было бы разжечь, если потеряются в темное время суток.

_________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.