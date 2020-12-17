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Требует обращение к губернатору Травникову против будущей свалки у Бердска на сессии депутат Елена Белова. Спикер Владимир Голубев ее перебивал и сидел "в позе"

11:13 17.12.2020 Фото: Алины Буровой
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В СНТ "Марьин Лог" живут люди с детьми. У нас в России нет сортировки мусора. Это будет все равно отход опасный. Все это создаёт угрозу для жителей Бердска. Давайте обратимся к губернатору, - предложила Белова. Давайте по существу, - перебивал ее Голубев. А что сказал мэр Шестернин?

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Выступила на сессии депутат Белова против свалки у Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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"Господин президент, остановите строительство свалки": Отправил видеообращение Путину против полигона ТКО у Бердска кандидат в мэры Алексей ШабинТребует обращение к губернатору Травникову против будущей свалки у Бердска на сессии депутат Елена Белова. Спикер Владимир Голубев ее перебивал и сидел "в позе"Ещё 171 новостей

17 декабря на сессии совета депутатов Бердска выступила Елена Белова. Она обратилась к спикеру горсовета Голубеву. Многое обратили внимание на позу Владимира Голубела в беседе.

- Мы пытались понять, какой проект мы должны обсудить. Какой он будет и что было представлено в Искитиме на публичных слушаниях. От рабочей группы делали запросы, получали ответы. Предлагали рассмотреть материалы с публичных слушаний в Искитиме. Никаких документов. А губернатор и министр ЖКХ говорят, что документы есть и готовятся на экспертизу, - отметила Белова.

Белова напомнила о негативном влиянии свалки на жителей СНТ "Марьин Лог", самого Бердска, напомнила о розе ветров.

- Вызывает много вопросов, почему не учитывают мнения близлежащих СНТ и Бердска. 7 сентября 2020 искитимская прокуратура выявила ошибки при указании даты проведения слушаний и вынесла замечание Шалдову, чтобы еще раз провели слушания, но никто этого не сделал. Будем надеяться, что прокуратура наблюдает за этим. У меня была прямая линия с Архиповым, после общения до сих пор нахожусь в шоковом состоянии, - отметила Елена Викторовна.

- Давайте по существу, - перебивал Белову Владимир Голубев.

- Может вам неприятно, но вы послушайте, - ответила Белова.

Ее поддержал депутат Сычев.

- В СНТ "Марьин Лог" живут люди с детьми. У нас в России нет сортировки мусора. Это будет все равно отход опасный. Все это создаёт угрозу для жителей Бердска. Давайте обратимся к губернатору, - предложила Белова.

- Контроль по строительству зданий и фотоотчет мы ведём. Я поддерживаю такое обращение, - ответил депутатам мэр Шестернин.

депутаты полигон ТКО у Бердска свалка сессия
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От редакции

Свалка все равно будет?

Ирина, 17 декабря 2020 11:20
Мы сами выбрали таких депутатов, как Голубев. Спасибо, бердчане!

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