Даст ли Путин сегодня, 17 декабря, по 10 000 рублей каждому ребенка в России

Выступление президента ждут все россияне

Трепещут в нетерпении россияне с детьми сегодня, 17 декабря. А все потому, что в 12.00 по московскому времени начнет свое выступление президент России Владимир Путин. Семьи с детьми верят и надеются, что именно сегодня глава государства анонсирует очередную финансовую поддержку - по 10 000 рублей на каждого ребенка.

Совсем недавно россияне начали бурно обсуждать появившуюся запись на портале госуслуг о выплате 10 000 рублей на детей до 8 лет в декабре 2020. Но запись тут же исчезла. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" доктор экономический наук Евгений Гонтмахер, точно знать, раздаст ли вертолетные деньги россиянам Путин, невозможно. Однако по его мнению, пакет помощи в России необходимо срочно внедрять.

- Я не знаю, потому что это все происходит неожиданно. Это политический вопрос. Но я не исключаю, что Владимир Владимирович выйдет в телевизор и скажет: дорогие друзья, я дарю вам всем по 10 тыс. рублей. Есть такие слухи. Но никто об этом не знает, и сказать уверенно об этом нельзя. Надо рассчитывать на то, что этого не будет. Ну, а если и будет, то станет приятным сюрпризом.

Во время пандемии люди находятся не в очень хорошем настроении из-за ограничений, тревог, страхов, что заболеют. Если бы вдруг на них с неба свалились «вертолетные» деньги, хотя не очень люди понимают, что это такое, то это было бы воспринято положительно. Например, в Соединенных Штатах каждому гражданину во время пандемии домой пришел чек на пару тысяч долларов, даже если человек не живет в США.

Это, конечно, тоже политический шаг. Трамп настоял, чтобы на чеке была его фамилия, что было важно в рамках его предвыборной кампании. Кроме того, бизнес, который заявил о том, что пострадал, получил очень приличную помощь. Принятый Конгрессом пакет помощи в США на двухпартийной основе — больше триллиона долларов. Европейские страны сделали то же самое. Программа помощи там была на порядок больше, чем у нас. И не было разговоров, что плохо вот так раздавать деньги. И инфляция, кстати говоря, не разогналась, сказал Евгений Шлемович.

Что же, ждать осталось недолго. я. В прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24" и ОТР, радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" можно услышать и увидеть Владимира Владимировича в 12.00 по Москве и в 16.00 по Новосибирской области.

Можно посмотреть выступление Путина в режиме реального времени на сайте "Курьер. Среда. Бердск".