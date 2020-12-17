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Оформить детские и закрыть долги до 31 декабря: почему нельзя откладывать, объяснила юрист

12:15 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Если денег на погашение долгов не хватает - можно обратиться за социальной поддержкой.

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Юрист объяснила, почему россиянам нужно погасить долги до Нового года

Юрист посоветовала россиянам рассчитаться со всеми долгами в уходящем году, так как после боя курантов время введенных из-за пандемии коронавируса послаблений закончится и приставы смогут снова взыскивать задолженности, в том числе прямо из зарплаты.
Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева сообщила РИА Новости, что с 1 января 2021 года россиян ждёт ряд изменений в законодательство, произойдёт отмена некоторых льгот, существенных для больших групп населения. Она рекомендует в декабре этого года оформить начисления и льготы, переоформить получение социальных выплат, должникам и заёмщикам подготовиться к нововведениям.
Долги и кредиты

"С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объёме, вернутся. Приставы в счёт погашения долга удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%. Как они могут действовать? Например, напрямую обратиться к работодателю должника, и деньги будут автоматически уходить на банковский счёт ФССП в день получения зарплаты", - сообщила РИА Новости юрист.
Она пояснила, что в конце декабря истекает время действия послаблений для заёмщиков. "Ранее реструктурировать кредиты, избежать штрафов и пени за просрочку платежа можно было тем, кто понёс существенное сокращение доходов или заболел коронавирусом, соответствующие рекомендации дал Центробанк. Однако нельзя было при этом не платить по счетам ЖКХ и кредитам. С 1 января уже не действует приостановление взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты статей расходов комплекса ЖКХ. Кредиторы вправе предъявить в полном объёме свои требования к заёмщику. Так что рекомендую уже сейчас задуматься о решении данных проблем, чтобы не наживать новых", - добавила Зайцева.

По ее словам, если денег на погашение долгов не хватает - можно обратиться за социальной поддержкой: оформить субсидию на оплату счетов ЖКХ, что позволит сэкономить несколько тысяч рублей в месяц. Можно также получить пособие по безработице, если места работы нет, или реструктурировать кредит. "Важно, что все основные меры поддержки граждан России, действующие в 2020 году, сохранятся в следующем", - пояснила юрист.
Социальные выплаты
Она добавила, что до 31 декабря можно обратиться за пособием на детей в возрасте от трёх до семи лет. "В этом случае его выплатят с того дня, когда ребёнку исполнилось три года. В том случае если на 1 января 2020 года ребёнку уже есть три года, его родители смогут получить деньги за весь 2020 год", - сказала юрист.
Она напомнила, что 31 декабря прекращают действовать и другие льготы, введенные из-за пандемии коронавируса. "Так, прекращается период, до которого в России действовал временный порядок регистрации безработных граждан, а также выплаты пособия по безработице. Ранее граждане могли обратиться в службы занятости дистанционно... Завершается время, когда по больничному листу за полный календарный месяц выплаты могли быть ниже МРОТ", - пояснила Зайцева.

"Второй момент - истекает также срок действия временного порядка признания в России семей нуждающимися, а граждан - малоимущими. Ранее он применялся при утверждении субсидий на оплату счетов ЖКХ и начислении ежемесячных пособий на несовершеннолетних в возрасте от трёх до семи лет. В настоящее время при назначении пособий доходы членов семей, которые на день подачи заявления были признаны безработными, не учитываются. В дальнейшем их доходы также будут брать в расчёт при назначении социальной помощи: заработная плата и все денежные поступления (соцвыплаты, доходы от аренды жилья, получения наследства и другое). То есть часть тех семей, которые могут получить выплату сейчас, в следующем году уже потеряют на неё право", - предупредила юрист.
Льготы и госуслуги

Зайцева напомнила, что в РФ вступил в силу закон, в соответствии с которым с 1 декабря 2020 года данные о полагающихся гражданину пособиях, льготах и выплатах можно получать в личном кабинете пользователя портала "Госуслуги".
"Это просто и удобно, не выходя из дома и решает проблему недостатка информации, когда граждане не знали о своих правах и в результате не получали деньги", - сказала юрист.

Источник: РИА Новости

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