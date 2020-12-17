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"Господин президент, остановите строительство свалки": Отправил видеообращение Путину против полигона ТКО у Бердска кандидат в мэры Алексей Шабин

11:54 17.12.2020, Алена Романцова Фото: скрин
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Бердск находится на берегу Обского водохранилища и может стать туристической меккой. Но при попустительстве властей Новосибирской области и города Бердска была допущено начало строительства свалки, чего нельзя допустить, отмечает Шабин.

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Алексей Шабин отправил видеообращение Путину против свалки у Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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"Господин президент, остановите строительство свалки": Отправил видеообращение Путину против полигона ТКО у Бердска кандидат в мэры Алексей ШабинТребует обращение к губернатору Травникову против будущей свалки у Бердска на сессии депутат Елена Белова. Спикер Владимир Голубев ее перебивал и сидел "в позе"Ещё 171 новостей

Отправил видеообращение к Путину против будущей свалки на границе Бердска претендент на главу города Алексей Шабин. Напомним, также активисты отправили текстовое обращение по полигону. Большая пресс-конференция с президентом состоится 17 декабря в 12.00 по Москве. Владимир Владимирович ответит на вопросы россиян на сайте “Москва-Путину”.

- Бердск находится на берегу Обского водохранилища и может стать туристической меккой. Но при попустительстве властей Новосибирской области и города Бердска была инициирована работа по строительству свалки непосредственно у границ города, - говорит на видео Шабин.

Он отметил, что подал заявку на конкурс по выбору главы города, но не надеется им стать.

- В этом году я решил участвовать в конкурсе по выбору главы города. Но мне прямым текстом сказали, что главной мне не быть. Поэтому прошу остановить строительство этого полигона, - обратился Шабин к Путину 17 декабря.

Также напомним, готовы провести народную экспертизу по будущей свалке у кладбища Бердска и остановить ее строительство активисты Рябоконь и Слесарева, писал "Курьер. Среда. Бердск".

В Главгосэкспертизу уже поступили часть документов по будущей свалке у Бердска - результаты инженерных изысканий. Проведение независимой экспертизы от жителей города может напрямую повлиять - построит ли ООО "Полигон" свалку или нет. У бердчан пока есть время предпринять меры. Они делают всё возможное, чтобы остановить стройку.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за один день до окончания приема заявок от желающих сесть в мэрское кресло обозначились шесть претендентов — действующий глава Евгений Шестернин, бывший чиновник Александр Трушакин, Сергей Синяев, Наталья Слесарева, Павел Калганов и Алексей Шабин.

Автор видео Алексей Шабин

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