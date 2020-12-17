Биткоин обновил исторический максимум, перевалив за $22 000

Цена на биткоин обновила исторический максимум и впервые поднялась выше отметки в 21 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance
По информации CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 00.49 мск биткоин дорожает на 7,95 процента, до 21 072 долларов; а на Binance — на 8,31 процента, до 21 105 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 64,2 процента всего глобального рынка криптовалют.
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Эта цифровая единица — самая популярная из всех криптовалют.
Цена на биткоин обновила исторический максимум и впервые поднялась выше отметки в 21 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance
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