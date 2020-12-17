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Машиностроительный завод АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» приглашает на работу

11:44 17.12.2020
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В связи с тем, что компания не стоит на месте и развивается, она ищет талантливых и способных сотрудников, т.к. успех компании во многом зависит от кадров! Специалистам из других регионов предоставляется комфортное жилье, также есть возможность переезда вместе с семьей.

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Машиностроительный завод АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» - лидер в производстве упаковочного оборудования, приглашает на работу специалистов – профессионалов в своей области.

Сохраняя головной офис и производство в Санкт-Петербурге, компания имеет собственные представительства и сервисные центры в большинстве крупных городов России.

В связи с тем, что компания не стоит на месте и развивается, она ищет талантливых и способных сотрудников, т.к. успех компании во многом зависит от кадров! Специалистам из других регионов предоставляется комфортное жилье, также есть возможность переезда вместе с семьей.

Сотрудники имеют возможность постоянно развивать свои профессиональные навыки и расти по карьерной лестнице. Есть ДМС, корпоративные скидки на посещение одного из крупнейших в г. Санкт-Петербург фитнес-клуба с бассейном, а также возможность бесплатно изучать английский язык.

Контактная информация: Машиностроительный завод ТАУРАС-ФЕНИКС

Менеджер по побору персонала Гребенькова Екатерина

ekaterina.grebenkova@taurasfenix.com

Тел.: +7 (383) 209-19-40 (доб. 716), 8913-205-0381

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вакансии ТАУРАС-ФЕНИКС требуются
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