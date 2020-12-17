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Рассказал о подвигах современных разведчиков Нарышкин

12:45 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее официально не сообщалось об участии российской внешней разведки на современном этапе в вызволении россиян и граждан других стран из плена.

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Нарышкин рассказал о работе разведки над освобождением россиян из плена

Служба внешней разведки России совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами участвует в освобождении россиян и граждан других стран, оказавшихся в плену, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь" в преддверии столетия отечественной внешней разведки.
В своем материале Нарышкин перечислил основные направления сотрудничества СВР со специальными службами других государств: противодействие терроризму, кибербезопасность, а также борьба с нелегальной миграцией, контрабандой оружия и наркотиков.
"Нельзя не упомянуть деятельность российской разведки на партнерском канале по освобождению наших соотечественников и граждан других стран, ставших заложниками или оказавшихся в плену. < ...> Сохранение в XXI веке таких уродливых явлений, как пиратство и торговля людьми, предопределяет необходимость наращивания совместных усилий разведок и на этом направлении", — отметил он.

Ранее официально не сообщалось об участии российской внешней разведки на современном этапе в вызволении россиян и граждан других стран из плена.
Наиболее известной операцией прошлого, проведенной отечественной внешней разведкой в этом направлении, считается освобождение осенью 1985 года советских дипломатов, захваченных одной из радикальных группировок в столице Ливана Бейруте. Детали той операции и по сей день остаются государственной тайной.

Источник: РИА Новости

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