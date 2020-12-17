Сравнил вторую волну коронавируса с армагеддоном и ЧС губернатор Травников

Травников сравнил вторую волну COVID-19 со стихийным бедствием

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сравнил вторую волну пандемии коронавируса, пик которой в регионе пришелся на октябрь, со стихийным бедствием вроде глобальной химической аварии или наводнением зимой.

По словам Травникова, решения о введении или снятии ограничений в области в связи с пандемией в целом были выверенными и комплексными, хотя и принимались в условиях неопределенности и противоречивой информации.

"Мы готовились ко второй волне, причем очень серьезно готовились. Система здравоохранения была в полной боевой готовности, можно сказать. Но такого стремительного роста мы не ожидали и, конечно же, были проблемы. Это можно сравнить, как если бы мы столкнулись с каким-то стихийным бедствием или ЧС. Как, не дай бог, случилась бы какая-то химическая авария или наводнение зимой. В этот момент огромное количество людей стало бы обращаться за медицинской помощью, и система здравоохранения была бы перегружена. Примерно то же самое мы испытали в октябре", - рассказал Травников в ходе онлайн-эфира на официальной странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".

Он признал, что в октябре многие жители области сталкивались с невозможностью своевременно получить консультацию врача или медицинскую помощь. С другой стороны, по его словам, система здравоохранения области в этот период очень быстро перестроилась и мобилизовалась.

"То, что мы делали весной за два месяца, здесь было фактически сделано за две недели, но в два раза больше по количеству развернутых коек, вызовов, звонков… Наши медики заслуживают больше слов благодарности. У нас, к сожалению, медики свой труд выполняли не в самом благоприятном фоне. Сколько было жалоб и обвинений… Да, были недостатки, трагедии и потери, но были и тысячи спасенных жизней", - сказал губернатор.

Травников отметил, что логика принимаемых властями решений по противодействию коронавирусу была "абсолютно выверена", они были аргументированы и принимались исходя из прогноза последствий.

"Возможно, оглядываясь назад, я и мои коллеги некоторые решения принимали бы по-другому… Наверное, летом мы, исходя из сегодняшнего понимания ситуации, более смело бы снимали ряд ограничений. Весной и летом мы точечно снимали ограничения каждую неделю. Наверное, можно было бы действовать побыстрее. Наверное, по-другому мы бы себя вели и в октябре, когда грянула вторая волна", - сказал он.