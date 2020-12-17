Ликвидировали депутаты АТИ в Бердске

С 2014 года АТИ возглавляет Павел Дятлов.

В рамках заседания комитета ЖКХ Совета депутатов Бердска рассматривались поправки в Устав города, среди которых внесено предложение о ликвидации административно-технической инспекции как самостоятельного подразделения.

На очередной сессии Совета депутатов Бердска предложили принять поправку в Устав Бердска, исключающую административно-техническую инспекцию из органов местного самоуправления.

Сегодня, 17 декабря, депутаты Бердска внесли изменения в Устав города, тем самым упразднив административно-техническую инспекцию как отдельный муниципальный орган.

Полномочия АТИ отныне относятся к администрации города, где будет создан соответствующий отдел. По сути, он будет выполнять все те же задачи, что и инспекция, но в ином статусе.

АТИ была создана в Бердске в 2012 году. Деятельность инспекции основывалась на требованиях, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципального образования города Бердска.

С 2014 года АТИ возглавляет Павел Дятлов.

Основные направления в работе АТИ: контроль за соблюдением Правил благоустройства на территории Бердска, проверки зимнего и летнего содержания городских территорий, организация контроля за реализацией комплекса противопаводковых мероприятий, контроль за порядком сбора и утилизации ТБО, контроль над проведением земельных работ, контроль соблюдения «закона о тишине».