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Ликвидировали депутаты АТИ в Бердске

12:16 17.12.2020
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С 2014 года АТИ возглавляет Павел Дятлов.

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С 2014 года АТИ возглавляет Павел Дятлов.

В рамках заседания комитета ЖКХ Совета депутатов Бердска рассматривались поправки в Устав города, среди которых внесено предложение о ликвидации административно-технической инспекции как самостоятельного подразделения.

На очередной сессии Совета депутатов Бердска предложили принять поправку в Устав Бердска, исключающую административно-техническую инспекцию из органов местного самоуправления.

Сегодня, 17 декабря, депутаты Бердска внесли изменения в Устав города, тем самым упразднив административно-техническую инспекцию как отдельный муниципальный орган.

Полномочия АТИ отныне относятся к администрации города, где будет создан соответствующий отдел. По сути, он будет выполнять все те же задачи, что и инспекция, но в ином статусе.

АТИ была создана в Бердске в 2012 году. Деятельность инспекции основывалась на требованиях, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципального образования города Бердска.

С 2014 года АТИ возглавляет Павел Дятлов.

Основные направления в работе АТИ: контроль за соблюдением Правил благоустройства на территории Бердска, проверки зимнего и летнего содержания городских территорий, организация контроля за реализацией комплекса противопаводковых мероприятий, контроль за порядком сбора и утилизации ТБО, контроль над проведением земельных работ, контроль соблюдения «закона о тишине».

инспекция упразднили Павел Дятлов АТИ
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От редакции

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Аноним, 17 декабря 2020 12:44
Как в Бердске, так бесполезная организация. Обращался, одна болталогия...
Гость, 17 декабря 2020 13:24
АТИ ликвидировали, а число чиновников уменьшилось?

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