Грозит штраф до 15 000 рублей водителям с просроченными правами. Успейте их поменять

Под санкции могут попасть миллионы водителей.

У российских водителей осталось две недели на замену продленных прав

У российских водителей осталось две недели на замену водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии COVID-19.

В начале декабря ГИБДД напоминала автолюбителям, в каком случае им следует заменить права. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции, чтобы получить новые удостоверения до конца месяца.

За управление автомобилем с просроченными правами существует административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").