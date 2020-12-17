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Грозит штраф до 15 000 рублей водителям с просроченными правами. Успейте их поменять

13:00 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Под санкции могут попасть миллионы водителей.

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У российских водителей осталось две недели на замену продленных прав

У российских водителей осталось две недели на замену водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии COVID-19.

В начале декабря ГИБДД напоминала автолюбителям, в каком случае им следует заменить права. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции, чтобы получить новые удостоверения до конца месяца.

За управление автомобилем с просроченными правами существует административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

водительское удостоверение права
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