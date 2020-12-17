17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Новая методика расчета МРОТ: что такое медианная зарплата и медианный доход

12:14 17.12.2020 Фото: pxhere
1

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

% name% title
ПМ на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

Что такое медианная зарплата и медианный доход

Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже.

Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.

Сколько составит МРОТ

В соответствии с законопроектом МРОТ в 2021 году составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек — бюджетники, 2,1 млн человек — работники внебюджетного сектора.

Сколько составит прожиточный минимум

ПМ на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с действующим ПМ рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно.

При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год. (Теперь это еще и конституционная гарантия).

В настоящее время прожиточный минимум определяется ежеквартально исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания. При такой методике рост ПМ, от которого зависит и размер МРОТ, все больше отстает от роста доходов населения в целом по стране.

Почему изменения необходимы

С переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход и зарплата большинства граждан.

Как отметил член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, «данный законопроект предполагает, что и прожиточный минимум, от которого считаются пособия, и минимальный размер оплаты труда будут становиться выше и, что очень важно, выше уровня инфляции».

Он также подчеркнул, что МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах.

«Даже если снизится прожиточный минимум трудоспособного человека, упадут цены, даже если снизится медианная заработная плата. МРОТ в России может только расти – это будет зафиксировано в данном законе. Кроме того, МРОТ будет устанавливаться законом ежегодно. Этот законопроект крайне важен, мы будем голосовать за его принятие», — заявил Андрей Исаев.

Источник: Госдума

изменение методики расчета медианная зарплата мрот потребительская корзина
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как на ваших доходах отразится изменение методики расчета МРОТ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом Трамп
13:45 17-12-2020
Устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом Трамп
БердскСледующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря
13:38 17-12-2020
Следующий выход газеты
Можно ему присвоить в честь юбилея звание Заслуженного артиста России Сергею Пенкину, Владимир Путин?
13:36 17-12-2020
Можно ему присвоить в честь юбилея звание Заслуженного артиста России Сергею Пенкину, Владимир Путин?
БердскПрятала от коронавируса дочерей и мать в деревне фельдшер «красной зоны» Ксения Чуманова из ЦГБ Бердска
13:33 17-12-2020
Прятала от коронавируса дочерей и мать в деревне фельдшер «красной зоны» Ксения Чуманова из ЦГБ Бердска
Пришлось заплатить 1,4 млн долга, чтобы выехать за границу жителю Новосибирской области
13:30 17-12-2020
Пришлось заплатить 1,4 млн долга, чтобы выехать за границу жителю Новосибирской области
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
13:27 17-12-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Некоторым пенсионерам прибавят к пенсии 1 643 рубля. Выплата будет ежемесячной с 1 января 2021 года 1
13:23 17-12-2020
Некоторым пенсионерам прибавят к пенсии 1 643 рубля. Выплата будет ежемесячной с 1 января 2021 года
Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 18-20 декабря 2020 года
13:20 17-12-2020
Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 18-20 декабря 2020 года
Опрос: Когда авторынок вернётся к жизни. Мнение дилеров
13:15 17-12-2020
Опрос: Когда авторынок вернётся к жизни. Мнение дилеров
Скончались 6 мужчин и 1 женщина за сутки на 17 декабря в Новосибирской области
13:02 17-12-2020
Скончались 6 мужчин и 1 женщина за сутки на 17 декабря в Новосибирской области