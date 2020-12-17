Прятала от коронавируса дочерей и мать в деревне фельдшер «красной зоны» Ксения Чуманова из ЦГБ Бердска

Она отправила родных сразу же, как начала лечить первых зараженных. Тогда было жутко страшно — не знали, что делать и как лечить тяжелых пациентов с ковидом.

Фельдшер Ксения Чуманова начинала работать с первыми зараженными ковидом в Бердске



Лечит пациентов с COVID-19 с момента появления первых зараженных фельдшер «красной зоны» сортировочного госпиталя в Бердске 33-летняя Ксения Чуманова.

Свою профессию Ксения выбрала не сразу после школы. Чтобы понять, что ее призвание вовсе не технаря, ей пришлось отучиться три курса в НЭТИ. Она вышла замуж, родила дочурку, забрала документы из вуза и поступила в бердский медицинский колледж на «лечебное» дело. Диплом получала, когда была уже на последнем сроке второй беременности. Вскоре родилась еще одна доченька.

После декретного отпуска фельдшер устроилась на работу в лицей №6. Одновременно подрабатывала в разных отделениях горбольницы, в том числе и в «неотложке». За шесть лет работы накопила значительный опыт.

В мае, когда в Бердске уже регистрировались первые случаи коронавируса, Ксении предложили работать с такими пациентами.

-Школу закрыли на карантин, нужно было где-то работать. Получилось так, что я отучилась на ковид. В середине мая была организована палата на троих пациентов на базе бэмзовской больницы. Я сразу туда пошла. Потом был госпиталь на ул. Пушкина, 172, когда уже пациенты перестали вмещаться в палату, затем, когда уже и там места не хватало, открыли госпиталь на базе пульмонологии, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ксения Чуманова.

Было ли страшно фельдшеру работать с первыми зараженными?

-Если честно, то было страшно. Первые несколько пациентов были очень тяжелыми. Мы не знали, как их лечить. Я когда все это увидела, то сразу собрала маму, она жила с моей сестрой, детей всех собрали и отправили их в деревню, подальше отсюда. Сейчас мы к этому привыкли. А тогда я действительно очень напугалась. Моя сестра пошла работать со мной. Младшей медсестрой, она еще учится в медколледже. Мы с ней сидели, разговаривали, я ей говорю: иди-ка ты, дорогая, дома сиди, хоть кто-то из нас живой останется, если мы не дай Бог заболеем. Хоть кто-то детьми будет заниматься.

По словам Ксении, для работы с ковидными больными им сразу выдали спецкостюмы. Вся спецодежда уже была, когда еще возили больных с пневмониями в Искитим и Новосибирск.

-Пациенты были тоже очень напуганы, еще больше нас. Услышать диагноз «короновирус» было для всех страшно. И мы такие в скафандрах вокруг них ходим. Конечно, жутко оказаться в такой ситуации.

Как отметила фельдшер ковидного госпиталя, летом бердчане болели гораздо меньше. У людей был сильнее иммунитет — витаминов больше, погода соответствует. А к осени все усугубилось тем, что к коронавирусу подключились сезонные ОРВИ и грипп. Не поймешь, что у пациента — симптомы одинаковые.

-Сейчас уже и лечить научились и очень много рекомендаций министерство здравоохранения выпускает. Мы постоянно учимся. Изо дня в день. Каждый день что-то меняется, что-то новое в лечение, в уходе за пациентами, чтобы облегчить их состоянии. Работать значительно легче — система отлажена. Практически все оборудование, которое должно быть в госпитале, оно есть. Все препараты, которые должны быть в госпитале, они есть. Это большой плюс. У нас идет тесное сотрудничество и с главврачом, и с начмедом. Если нам что-то надо, то через лечащего врача мы к ним обращаемся и говорим, что нам необходимо. Ни разу не получили отказа.

Нередко сотрудникам ковидного госпиталя приходится сталкиваться с агрессией и непониманием больных.

-Пациенты не знают, чем может закончиться это заболевание. Их везде запугивают. Начинаешь человеку объяснять, разговаривать с ним. К любому можно найти подход. Разные пациенты бывают, но они же виноваты, что заболели. Понятно, что в критической ситуации человек агрессивен, так как лучший способ защиты — нападение. Все такие. И мы, наверное, себя также вели бы в этой ситуации. Тут страх управляет человеком. Рассказываем, что нужно делать, как нужно делать, пациенты успокаиваются. Часто потом просят прощение, когда идут на поправку.

Ксении не удалось избежать коронавируса. Она переболела им в легкой форме. И даже не знала об этом. Течение болезни прошло бессимптомно. Узнала о вирусе, когда получила положительный тест.

Все лето Ксения жила одна в своей квартире. Поэтому страха, что могут заразиться ее дети, у нее не было. Но, хоть и спрятала фельдшер от коронавируса своих детей в деревне, он настиг их и там, предполагает Ксения. У деревенского медика болели дети, с которыми тесно общались дочери Чумановой. Она полагает, что они тоже переболели бессимптомно.

Когда пандемия закончится, фельдшер вернется на прежнее место работы в лицей №6. Она любит детей, они ее любят. Ребятишки, по словам Ксении, всегда поднимают ей настроение.

-Приходишь в школу, они все обниматься бегут — Ксения Юрьевна пришла! Сейчас на танцы ходим, у нас там половина детей из школы в «Бердчаночке». Они все подбегают и спрашивают: «Ксения Юрьевна, когда вы к нам вернетесь, мы по вам соскучились?». А я смотрю на них — цыплятки мои маленькие.

Имея большой опыт работы с COVID-19, фельдшер сортировочного госпиталя дает бердчанам совет обязательно носить маски, соблюдать дистанцию, часто мыть руки. Положите в сумочку антисептик и постоянно обрабатывайте им руки, рекомендует медик. Принимайте витамины для поддержания здоровья. Лечите вовремя все хронические заболевания и не запускайте их. Чтобы не было никаких осложнений.

-Мама у меня практически бессимптомно переболела, хотя у нее немало хронических заболеваний, она довольно легко перенесла болезнь. Была одышка один день и то на фоне панической атаки, когда узнала о диагнозе.

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