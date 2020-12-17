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Пришлось заплатить 1,4 млн долга, чтобы выехать за границу жителю Новосибирской области

13:30 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Должник самостоятельно обратился в отделение судебных приставов с просьбой снятия наложенного запрета.

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Желание выехать за границу побудило жителя Новосибирской области оплатить кредит

Наложенный судебными приставами запрет на выезд из страны, побудил жителя города Куйбышева Новосибирской области выплатить более 1 млн задолженности.

Мужчина не оплачивал кредиты, в результате чего судебными приставами было возбуждено 3 исполнительных производства. В ходе дальнейшей работы судебные приставы провели комплекс мер по взысканию задолженности, одной из которых было вынесенное постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.
В конце ноября текущего года должник самостоятельно обратился в отделение судебных приставов с просьбой снятия наложенного запрета, так как в ближайшее время планирует выезд за рубеж. Неплательщику разъяснили, что для снятия ограничения, необходимо оплатить долг.

Через несколько дней задолженность была погашена в полном объеме, с учетом исполнительского сбора. После оплаты ограничение в отношении должника было снято.

Источник: пресс-служба УФССП России по Новосибирской области

должник пристав турист
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