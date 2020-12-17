Пришлось заплатить 1,4 млн долга, чтобы выехать за границу жителю Новосибирской области

Желание выехать за границу побудило жителя Новосибирской области оплатить кредит

Наложенный судебными приставами запрет на выезд из страны, побудил жителя города Куйбышева Новосибирской области выплатить более 1 млн задолженности.

Мужчина не оплачивал кредиты, в результате чего судебными приставами было возбуждено 3 исполнительных производства. В ходе дальнейшей работы судебные приставы провели комплекс мер по взысканию задолженности, одной из которых было вынесенное постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

В конце ноября текущего года должник самостоятельно обратился в отделение судебных приставов с просьбой снятия наложенного запрета, так как в ближайшее время планирует выезд за рубеж. Неплательщику разъяснили, что для снятия ограничения, необходимо оплатить долг.

Через несколько дней задолженность была погашена в полном объеме, с учетом исполнительского сбора. После оплаты ограничение в отношении должника было снято.

Источник: пресс-служба УФССП России по Новосибирской области