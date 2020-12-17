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Поздравил военных с Днём ракетных войск стратегического назначения Шойгу

12:45 17.12.2020 Фото: globallookpress.com
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Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что благодаря отличной профподготовке, ответственности и добросовестности военные-ракетчики осваивают новые виды оружия и техники, вносят весомый вклад в защиту интересов России.

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Шойгу поздравил военных с Днём ракетных войск стратегического назначения

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ракетных войск стратегического назначения. Текст поздравления опубликован на сайте российского оборонного ведомства.
«17 декабря в нашей стране отмечается День ракетных войск стратегического назначения», — сообщил министр.

Шойгу рассказал, что «на вооружении войск находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надёжностью и управляемостью, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабильности в мире».

«Благодаря отличной профессиональной подготовке, ответственности и добросовестности воины-ракетчики успешно осваивают новые виды оружия и военной техники, вносят весомый вклад в защиту национальных интересов России», — заявил он.

Ранее Шойгу вручил награды лауреатам фестиваля «Армия России — 2020».

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