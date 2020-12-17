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Новых зараженных 167 за сутки на 17 декабря в Новосибирской области

12:59 17.12.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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В отделениях интенсивной терапии находятся 134 человека. На ИВЛ – 40 пациентов.

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Еще 208 человек выписаны с COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 17 декабря в регионе зарегистрировано 25 634 случаев COVID-19 (+167 за минувшие сутки), в том числе у 1 528 детей. 21 367 человек выписаны с выздоровлением (+208 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: шесть мужчин в возрасте 51 год, 58 лет, 59 лет, 81 год, 82 года, 84 года, и женщина в возрасте 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 860 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 134 человека. На ИВЛ – 40 пациентов.

Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 454.

В больницы районов области госпитализированы 1 304 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 1 013 586 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 5 378 жителей региона, 77 546 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 177 обращений, госпитализированы 18 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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