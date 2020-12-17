Опрос: Когда авторынок вернётся к жизни. Мнение дилеров

Среди продавцов автомобилей с пробегом почти четверть ожидают наполнения площадок свежими машинами не раньше конца 2021 года

Авто.ру провёл большой опрос, в котором приняли участие больше 130 дилеров и автопроизводителей и выяснили, когда наконец авторынок восстановится от последствий пандемии. Хорошие новости в том, что многие респонденты уже сегодня отмечают восстановление спроса и пополнение запасов автомобилей на складах, а большинство опрошенных уверены, что автобизнес вернётся к «привычной» жизни уже весной 2021 года.

В опросе приняли участие дилеры, продающие и новые, и подержанные автомобили. Большинство из них работают с самыми популярными в России марками: больше четверти опрошенных компаний имеют в портфеле марку Hyundai, по 22% — Kia и Volkswagen, а машинами Lada торгуют 20% дилеров. В премиум-сегменте представлены марки Audi (7,3%), и BMW, Land Rover, Lexus — по 5,5%.

Когда всё придёт в норму: мнение дилеров



С проблемами автомобильный бизнес в этом году столкнулся из-за пандемии коронавируса. Сначала работа салонов оказалась практически парализованной из-за ограничений на торговлю и «живое» общение с покупателями, что привело к образованию отложенного спроса. А после смягчения ограничений, продавцы столкнулись с новой проблемой — дефицитом, вызванным резким ростом курсов валют и неизбежным ростом цен на машины.

Сегодня большинство дилеров (68 процентов) уверены, что спрос на автомобили вернётся к доковидному уровню в течение зимы-весны 2021 года, причём 91% из них делают ставку на весну. Каждый десятый дилер ожидает нормализации раньше — в декабре 2020 года, а 20 процентов респондентов заявили, что на момент опроса ситуация им уже кажется нормальной.

Примерно в то же время — весной 2021 года — дилеры рассчитывают и на полное восстановление складов как новых, так и подержанных автомобилей. Если говорить только о новых машинах, то некоторые дилеры оказались оптимистичнее: треть из них уверены, что склады пополнятся в январе-феврале. А вот в декабре предновогоднего чуда не случится — дополнительных поставок почти никто не ожидает.

Интересно, что среди продавцов автомобилей с пробегом почти четверть ожидают наполнения площадок свежими машинами не раньше конца 2021 года. Вероятно, они отталкиваются от прогнозов по рынку новых машин: чем позже россияне начнут обновлять свои автомобили на новые, тем позже обновится и вторичный рынок.

И ещё одна плохая новость для покупателей: двое из трёх дилеров в ближайшее время ожидают очередного повышения цен на новые машины. О том, как изменились цены на автомобили в ноябре, можно узнать в отдельном материале.

Как обстоит ситуация с продажами сейчас

Большинство автосалонов продолжают жаловаться на нехватку машин. Больше чем у половины официальных дилеров в ноябре новых машин на складах было в 1,5-2 раза меньше, чем в 2019 году. Ещё у 13% автосалонов запас машин было ниже на 20-30%. И лишь каждый пятый дилер отметил, что серьёзной нехватки машин не ощутил, или количество машин сократилось не больше чем на 10%. А ещё несколько респондентов и заявили, что запас машин на складах даже вырос.

С подержанными автомобилями ситуация немного позитивнее: в полтора-два раза сократился склад у 47% продавцов, а у 16% респондентов склады уменьшились на 20-30%. Ещё 20% отметили незначительные снижение запасов машин (в пределах 10 процентов), а тех, у кого машин накопилось даже больше, чем год назад, насчитывается 17%.

Продавцы отмечают, что лучше всего ситуация с пополнением складов новых машин обстоит с автомобилями массового сегмента и отдельно моделями Lada — об них рассказали почти четверть опрошенных дилеров. Скорее всего, позитивно сказывается высокий уровень локализации.

Хуже всего приходится продавцам Hyundai и Kia: спрос на автомобили этих марок остаётся высоким, но объёмы производства во время пандемии упали из-за приостановки заводов — причём не столько российских, где собирают машины, сколько иностранных, на которых выпускают детали и комплектующие.

И всё же — на вопрос «каких моделей новых автомобилей приходится ждать значительно дольше обычного?» дилеры чаще всего отвечают: «всех».

Причиной опустевших складов подержанных машин стало сокращение объёмов выкупа автомобилей через trade-in: у половины дилеров выкуп упал на 20-50%, ещё у 38% респондентов количество таких машин снизилось не больше, чем на 10%. И лишь каждому десятому автосалону удавалось выкупать больше автомобилей, чем в прошлом году!

Недостаточный выбор машин с пробегом мог стать одной из причин общего снижения спроса на подержанные машины: 60% дилеров заметили, что в ноябре покупательская активность просела в сравнении с августом-октябрём.

Итоги продаж: большинство догнали прошлогодний результат

Тем не менее, по итогам за 11 месяцев, больше половины дилеров смогли удержать прошлогодние результаты: 32% «догнали» объёмы 2019 года за счёт отложенного спроса, а ещё 21% вообще не ощутили спада.

Среди тех, кто отметил падение продаж по итогам 11 месяцев, 43 процента говорят о спаде на 10-30%. Минимальный спад (10%) отмечает только треть дилеров, а тех, кто понесли серьёзные убытки (падение в полтора раза и сильнее) — 21%.

Что говорят производители

Опрошенные автопроизводители ожидают, что смогут вернуться к доковидным объёмам производства в 2021 году: треть из них — в зимние месяцы, ещё треть — весной, остальные планируют восстановить объёмы в течение второй половины года. Конечно, если мир не охватит новая волна пандемии, из-за которой придётся скорректировать планы.

Больше половины производителей намерены нарастить объёмы производства: две трети из них — на 10-20% относительно уходящего года, остальные — до 10%. Другие производители пока рассчитывают сохранить тот же объём производства, что и в 2020 году.

В целом респонденты настроены оптимистично и верят, что в 2021 году продажи новых машин могут даже вырасти — при условии, что сохранится господдержка, не случится новых форс-мажоров, а экономическая ситуация в России окажется более-менее стабильной. Несколько компаний более сдержаны в прогнозах и говорят о стагнации или даже небольшом падении — в пределах 10%.

Образовавшийся на сегодняшний день дефицит автомобилей большинство производителей объясняют последствиями пандемии коронавируса и связанными с ней приостановками производства. Однако две трети респондентов сказали, что либо вернулись к обычному объёму производства, либо идут с опережением прошлогодний показателей.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулся автомобильный мир в этом году, и дилеры, и производители уверены, что совсем скоро бизнес вернётся к своему обычному состоянию. Уже сейчас многие продавцы достигли прошлогодних показателей продаж, а некоторые из них даже идут с опережением. Если мир не охватит новая волна пандемии, то предстоящий год может оказаться для автобизнеса очень удачным.

Источник: mag.auto.ru