Рванули трубы теплотрассы 17 декабря в Микрорайоне Бердска

В данные минуты аварийная бригада МУП КБУ устраняет разрыв, произошедший на внутриквартальной теплотрассе у домов №37 и №38 в Микрорайоне Бердска.
- Сегодня сделаем, - сообщает КБУ.
Оценить ситуация пока сложно, придется там наложить хомут на порвавшуюся старую трубу или заменить ее фрагмент.
Местные жители надеются, что когда-нибудь у города найдутся деньги на капитальный ремонт теплотрассы.
Залатают,иначе все вымерзнут.Не знаю какая связь с домами на микрорайоне,но на МОЛОДЁЖНОМ с утра отопления нет,батареи ледяные,начинаем замерзать!