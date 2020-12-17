Рванули трубы теплотрассы 17 декабря в Микрорайоне Бердска

Местные жители надеются, что когда-нибудь у города найдутся деньги на капитальный ремонт теплотрассы.

Местные жители надеются, что когда-нибудь у города найдутся деньги на капитальный ремонт теплотрассы.

В данные минуты аварийная бригада МУП КБУ устраняет разрыв, произошедший на внутриквартальной теплотрассе у домов №37 и №38 в Микрорайоне Бердска.

- Сегодня сделаем, - сообщает КБУ.

Оценить ситуация пока сложно, придется там наложить хомут на порвавшуюся старую трубу или заменить ее фрагмент.

Местные жители надеются, что когда-нибудь у города найдутся деньги на капитальный ремонт теплотрассы.