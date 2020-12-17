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Гороскопы / Общество

Точный гороскоп на предпоследнюю пятницу 18 декабря 2020 года для каждого знака

18:50 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Львам в пятницу посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни.

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Гороскоп на 18 декабря 2020 года

Гороскоп на 18 декабря 2020 года

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Серьезный день, связанный с нравственным и духовным преображением. Ложный совет или неверно истолкованная информация могут обусловить ошибки в расчетах, ссоры с близкими людьми, ухудшение самочувствия или травмы. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Этот день лучше посвятить творческим исканиям или проблемам духовного развития. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
День, отражающий вашу внутреннюю сущность. Он может сложиться двояко. Возможны неудачи из-за потакания собственным слабостям, рассеянности, эгоизма. Позаботьтесь о том, чтобы ваше окружение состояло из надежных людей. Удвойте свою заботу о близких. Будьте осторожнее и сдержаннее в словах.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
Личная жизнь у многих Рыб может отойти на второй план: у влюбленных появится охлаждение чувств. Причина этого – частые ссоры, занятость на работе, появление соперника. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся избежать перечисленных неприятностей, то в ближайшее время все будет способствовать вашему успеху. В семье воцарится атмосфера взаимопонимания и любви.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные - выгода обеспечена любой из них. Скорее всего вам посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Существует вероятность появления дополнительных расходов. Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых вы забыли. Не исключены разногласия или ссора из-за денег. Не обращайте внимания на мелкие неприятности - пройдет время, и все уладится.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
Критический день. Сегодня вам покажется, что все вернулось на круги своя, но это чувство обманчиво. Звезды рекомендуют сохранять осмотрительность при заключении финансовых сделок. Ситуация может измениться к худшему в любой момент. Новые контакты создадут в будущем множество проблем.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
Сегодня не стоит рассчитывать на успех в делах. Не будет скорее всего и стабильности в семье. Кстати, исправить положение можно при условии, что вы будете сдерживать свои бурные эмоции. Не забывайте, что в критических ситуациях алкоголь — плохой помощник.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Скорее всего вам посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Твёрдость характера и некоторая безапелляционность решений приведут в порядок чувства и помогут избавиться от тягостных контактов.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
День благоприятный для активного отдыха; лыжного похода в лес или прогулки по парку. О работе не может быть и речи. Проведите этот день в кругу семьи. Вторая половина дня может омрачиться мелкими ссорами по причине вашей раздражительности и резкого тона в общении с близкими. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
В этот день велика вероятность семейной ссоры, не исключена вспышка ревности. Умерьте свою гордыню, постарайтесь простить нанесенные вам обиды. Не обращайте внимания на мелкие неприятности - пройдет время, и все уладится.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
День благоприятный для получения информации, знаний. Запланированная на сегодня поездка будет успешной. Вы сможете реализовать прирожденные способности к целительству. Возможно, к вам обратятся за помощью и советом в трудных личных проблемах. В этот день особенно необходимы гармоничные отношения в семье, отказ от алкогольных напитков.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Критический день. Неблагоприятное расположение звезд предупреждает о неудачах в общении, неприятных известиях или проблемах в сфере профессиональной деятельности. Успех будет сопутствовать только Стрельцам-реалистам, твердо стоящим на ногах и умеющим объективно оценивать ситуацию. Постарайтесь не браться за решение задач, превышающие ваши силы и возможности.

Источник: supercook.ru

астрология гороскоп гороскоп на пятницу знаки зодиака
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