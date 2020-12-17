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Некоторым пенсионерам прибавят к пенсии 1 643 рубля. Выплата будет ежемесячной с 1 января 2021 года

13:23 17.12.2020 Фото: https://pixnio.com/
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С 1 января в Москве официально вводится новая льготная категория граждан «дети войны».

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Московские власти решили с 2021 года повысить минимальный размер пенсии, заявил мэр столицы Сергей Собянин

С 1 января 2021 года пенсионеры Москвы будут получать пенсии, у которых минимальный размер будут равен 20 222 рубля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
-С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению, — сообщил он на онлайн-заседании Мосгордумы.

Так же в 2021 году единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции получат москвичи.

Для столичных жителей объявили еще одну радостную весть: с 1 января в Москве официально вводится новая льготная категория граждан «дети войны».
Таких граждан более 71 000 и теперь им ежемесячно будут выплачивать дополнительно 1 643 рубля.
Минимальный размер пенсий для неработающих москвичей, проживающих в городе как минимум 10 лет, повысится в 2021 году с 19,5 тысячи рублей до 20 222 рублей.

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От редакции

А в вашем городе какая доплата детям войны?

я, 17 декабря 2020 13:31
в Бердске 500 р

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