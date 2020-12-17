Некоторым пенсионерам прибавят к пенсии 1 643 рубля. Выплата будет ежемесячной с 1 января 2021 года



Московские власти решили с 2021 года повысить минимальный размер пенсии, заявил мэр столицы Сергей Собянин

С 1 января 2021 года пенсионеры Москвы будут получать пенсии, у которых минимальный размер будут равен 20 222 рубля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

-С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению, — сообщил он на онлайн-заседании Мосгордумы.

Так же в 2021 году единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции получат москвичи.

Для столичных жителей объявили еще одну радостную весть: с 1 января в Москве официально вводится новая льготная категория граждан «дети войны».

Таких граждан более 71 000 и теперь им ежемесячно будут выплачивать дополнительно 1 643 рубля.

Минимальный размер пенсий для неработающих москвичей, проживающих в городе как минимум 10 лет, повысится в 2021 году с 19,5 тысячи рублей до 20 222 рублей.