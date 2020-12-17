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Устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом Трамп

13:45 17.12.2020 Фото: pixabay
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15 декабря Трамп объяснил свой проигрыш на президентских выборах. По его словам, он получил мало голосов из-за ошибок в работе машин для голосования.

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Белый дом никак не прокомментировал эту информацию.

Дональд Трамп устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом. Об этом рассказали его советники, передает CNN.

В моменты «глубочайшего отрицания» Трамп сказал нескольким советникам, что он откажется покинуть Белый дом в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

«Он устроил  истерику», — рассказал один из советников и предположил, что Трамп на самом деле собирается уйти и просто взбесился. Помощники встревожились заявлением, однако «мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца».

Белый дом никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее соседи Трампа по частному курорту Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (штат Флорида) воспротивились его переезду из Белого дома. Они не в восторге от того, что бывший президент США может переехать туда на постоянное место жительства и планируют юридически запретить политику долго находиться на территории элитного клуба.

15 декабря Трамп объяснил свой проигрыш на президентских выборах. По его словам, он получил мало голосов из-за ошибок в работе машин для голосования.

белый дом истерика президент сша
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