Можно ему присвоить в честь юбилея звание Заслуженного артиста России Сергею Пенкину, Владимир Путин?

Кроме того, что этот певец очень популярный и любим российским зрителем, у него 4 октавы, он очень популярен за рубежом и успешно представляет там нашу страну.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр Добрынин:

Здравствуйте Владимир Владимирович! 14 февраля 2021 года исполниться 60 лет одному из самых популярных артистов Российской эстрады Сергею Пенкину. Кроме того, что этот певец очень популярный и любим российским зрителем, у него 4 октавы, он очень популярен за рубежом и успешно представляет там нашу страну. Он занесён в Книгу Рекордов Гинесса. У меня к Вам просьба, можно ему присвоить в честь юбилея звание Заслуженного артиста России? Он это заслужил. Спасибо.

От редакции:

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