Почему у меня маленькая пенсия, Владимир Путин?

Люди меньше меня работали, но имеют удостоверения Ветерана труда. Очень обидно и стыдно столько проработав, и не иметь эту льготу.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Сафаров Масгут Мухаметович:

Я Сафаров Масгут Мухаметович проживаю в Челябинской области ,Уйского района, с. Аминево. Я сейчас на пенсии. Мне 64 года. Всю жизнь проработал в деревне на тракторе К-700. Никакими льготами не пользовался и не дали Ветерана труда, когда на пенсию уходил мне сказали, что должна быть грамота федеральная, а меня все время награждали с области, висел на доске почета, в районной газете. Стажа у меня больше 40 лет. Люди меньше меня работали но имеют удостоверения Ветерана труда. Очень обидно и стыдно столько проработав и не иметь эту льготу. Не понятно и пенсия не большая ведь зарплата была не плохая, просто не люблю ходить жаловаться. Очень прошу помогите пожалуйста с Ветеранским. Больше не знаю куда обращаться? С большим уважением Сафаров.

От редакции:

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