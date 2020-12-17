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Введут новые правила оплаты наличными с 10 января 2021 в России

14:00 17.12.2020 Фото: pixabay
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Новшество позволит устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией.

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Новшество позволит устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией.

Некоторые новые правила обращения с деньгами вводятся в России с 10 января 2021 года. Они касаются оплаты наличными, переводов, снятия денег в банкоматах.

После принятия поправок жизнь легального бизнеса будет значительно облегчена, уверен ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Так, из подлежащего контролю перечня будут исключены операции по анонимным счетам и платежи через небанковские учреждения.

Под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов. Кроме того, нововведение нацелено на устранение лазеек в компаниях, где предпочитают вести двойную бухгалтерию. Так, будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и любым операциям, сумма которых превышает 600 тысяч рублей.

наличные новые правила перевод
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