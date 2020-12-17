Как пытаются разжечь мировую торговую войну США

Министерство финансов США в полугодовом отчете Конгрессу о макроэкономической и валютной политике американских торговых партнеров обвинило Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях.

Министерство финансов США в полугодовом отчете Конгрессу о макроэкономической и валютной политике американских торговых партнеров обвинило Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях.

США поспешат ввести санкции против Вьетнама и Швейцарии в дополнение к обвинениям в валютных манипуляциях, рассказал ФБА «Экономика сегодня» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, кандидат юридических Владимир Оленченко.

Министерство финансов США в полугодовом отчете Конгрессу о макроэкономической и валютной политике американских торговых партнеров обвинило Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях.

Очередные игры Запада

Данное министерство, основываясь на ряде доказательств, заявило о вмешательстве Швейцарии и Вьетнама в валютные рынки до июня 2020 года с целью предотвращения эффективной корректировки платежного баланса.

В своем полугодовом отчете о валютных манипуляциях министерство финансов отметило, что Вьетнам делал все возможное, чтобы добиться несправедливого конкурентного преимущества в международной торговле.

США могут признать ту или иную страну «валютным манипулятором», если она соответствует трем критериям — ее торговый профицит с США превышает $20 млрд, общее положительное сальдо внешнеторгового баланса выше 2% ВВП, а валютные интервенции ЦБ превышают 2% ВВП.

Швейцария, как и Вьетнам, соответствует всем трем критериям. На протяжении четырех кварталов до июня 2020 года общая прибыль ее внешнеторгового баланса составила 8,8% ВВП, а доход в торговле с США — $49 млрд. С июля 2019 года по июнь этого года чистая покупка валюты Швейцарским национальным банком превысила $103 млрд (14% ВВП).

«Подобные высказывания в отношении Швейцарской Конфедерации звучат со стороны Америки уже не первый раз, их всегда интересовали денежные потоки этого государства. Десять лет назад США выдвинули Швейцарии обвинения по поводу валютных вкладов. Тогда западным властям удалось решить вопрос в свою пользу, а швейцарской стороне пришлось выплатить деньги пострадавшим, которые они не заслужили. В этот раз подобный сценарий может не сыграть», – констатировал Оленченко.

Американская сторона заявила, что будет настаивать на том, чтобы страны одобрили политику, которая позволит эффективно корректировать платежный баланс, и решит вопрос с несправедливым конкурентным преимуществом в торговле.

Вашингтон начнет консультации с Ханоем и Берном для устранения причин занижения курса валюты и внешних дисбалансов.

«Таким образом Штаты хотят оказать давление на Вьетнам, который всегда занимал независимую позицию, а также отследить денежные потоки по швейцарскому примеру.

В компетенцию Минфина США входит принятие санкций. Обычно подобные заявления служат анонсом надвигающихся ограничений. То, что сейчас этим занимается именно министерство финансов означает, что решение прошло все вышестоящие инстанции и получило одобрение правительства», – резюмирует Владимир Оленченко.

США будут расширять список валютных манипуляторов

Глава ведомства Стивен Мнучин рассказал, что регулятор будет пристально следить за своими выводами по Вьетнаму и Швейцарии. По мнению министра финансов, это поможет в дальнейшем на ранних стадиях выявлять и пресекать подобные практики.

США планируют расширить список стран, которые манипулируют своей валютой ради торговых преимуществ с 12 до 20 стран. Ведомство рассматривало к включению в него Россию, Индонезию, Ирландию, Малайзию и Таиланд. Вьетнам также назывался среди потенциальных членов перечня.

«На положение бизнеса в вышеупомянутых государствах это не сильно повлияет. Представители стран из этой сферы уже научены горьким опытом и умеют быстро подстраиваться под любые западные ограничения.

Если же говорить про государственных представителей, то в рамках сложившихся правил в международных отношениях действует принцип взаимности. Если последуют санкции против Вьетнама или Швейцарии, можно уверенно заявить, что в отношении США государства ответят тем же», – заключает Оленченко.

США на фоне подготовки к заключению первой фазы торговых сделок исключили Китай из списка валютных манипуляторов. В заявлении отмечается, что десять стран и территорий заслуживают включения в так называемый мониторинговый список Минфина: Индия, Италия, Китай, Тайвань, Республика Корея, Малайзия, Сингапур, Таиланд, ФРГ и Япония.

В этот раз американская сторона не обошла Китай и призвала «увеличить прозрачность управления валютным курсом, особенно официальными валютными интервенциями, повысить понимание взаимоотношений между Народным банком Китая (НБК) и валютными действиями государственных банков».

Эксперт предположил, что список неугодных не несет серьезную угрозу, а попавшие в него страны, вероятнее всего, могут не ощутить на себе никакого негативного влияния.