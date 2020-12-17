Нецензурно отругал съемочную группу «Миссия невыполнима 7» Том Круз

"Мы – золотой стандарт. В Голливуд все вернулись и вновь снимают кино благодаря нам. По ночам мне звонят разные студии, компании и продюсеры, они используют нас как пример для производства своих проектов. В результате появляются рабочие места. Тысячи рабочих мест. Понимаете? Чтобы я больше никогда этого не видел", — указал актер группе людей, сгрудившихся у монитора.

"Простите, но извинения не принимаются. Я вам уже однажды объяснил и теперь хочу, чтобы вы слушались. И если вы этого не делаете, вы уволены. Мы пока не прекращаем съемки. Понятно? Если я еще раз это увижу, я вас выгоню", — добавил он.