17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Нецензурно отругал съемочную группу «Миссия невыполнима 7» Том Круз

13:57 17.12.2020 Фото: Кадр из фильма «Миссия: невыполнима 3» © KINOPOISK.RU
0

Некоторые хвалили его за то, что он как ответственный руководитель следит, чтобы окружающие выполняли правила.

% name% title
Некоторые хвалили его за то, что он как ответственный руководитель следит, чтобы окружающие выполняли правила.
Аудиозапись голоса Тома Круза, который кричит на членов съемочной команды "Миссия невыполнима 7" за то, что они не соблюдают социальную дистанцию, вызвала разную реакцию поклонников актера, сообщает The Independent.
Круз отчитывает своих сотрудников, упоминая, в частности, что будущее голливудского кинематографа зависит от успеха седьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима".
"Мы – золотой стандарт. В Голливуд все вернулись и вновь снимают кино благодаря нам. По ночам мне звонят разные студии, компании и продюсеры, они используют нас как пример для производства своих проектов. В результате появляются рабочие места. Тысячи рабочих мест. Понимаете? Чтобы я больше никогда этого не видел", — указал актер группе людей, сгрудившихся у монитора.
"Простите, но извинения не принимаются. Я вам уже однажды объяснил и теперь хочу, чтобы вы слушались. И если вы этого не делаете, вы уволены. Мы пока не прекращаем съемки. Понятно? Если я еще раз это увижу, я вас выгоню", — добавил он.
Фанаты по-разному отнеслись к просочившейся в Сеть аудиозаписи. Некоторые хвалили его за то, что он как ответственный руководитель следит, чтобы окружающие выполняли правила. Другие заявили, что он высказывался чересчур грубо: "он не должен так ругаться", "если бы я с ним работал, то немедленно уволился бы", "он не имеет права так орать".
актер Миссия невыполнима 7 съемки фильма Том Круз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нравится актер?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

DiDi такси в России — основные преимущества, особенности заказа и другие важные моменты, о которых стоит знать
15:15 17-12-2020
DiDi такси в России — основные преимущества, особенности заказа и другие важные моменты, о которых стоит знать
"Коронавирус тут разносите": зверски избил врача скорой помощи отец больного ребенка в Новосибирске
15:15 17-12-2020
Как выбрать хорошую гостиницу в Санкт-Петербурге, если необходимо переночевать всего лишь несколько ночей в городе?
15:14 17-12-2020
Как выбрать хорошую гостиницу в Санкт-Петербурге, если необходимо переночевать всего лишь несколько ночей в городе?
Бердск"Самое страшное - не успеть спасти людей": почему борьба с огнем - это не романтика, рассказал награжденный "За отличие в службе" пожарный Руслан Федоров из Бердска
15:13 17-12-2020
Короткое описание к сериалу «Волчонок», который сегодня смотрит абсолютно вся современная молодежь
15:12 17-12-2020
Короткое описание к сериалу «Волчонок», который сегодня смотрит абсолютно вся современная молодежь
Нотки Франции дома: почему следует выбрать стиль Прованс для кухонной комнаты и в чем заключаются его преимущества?
15:10 17-12-2020
Нотки Франции дома: почему следует выбрать стиль Прованс для кухонной комнаты и в чем заключаются его преимущества?
Топ-10 самых высоких зарплат в Новосибирской области: какая вакансия лидирует, узнайте
15:00 17-12-2020
Топ-10 самых высоких зарплат в Новосибирской области: какая вакансия лидирует, узнайте
БердскКак узнать о своих долгах: QR-коды госуслуг, телефоны и сервисы ФССП Бердска и Новосибирской области
14:47 17-12-2020
Как узнать о своих долгах: QR-коды госуслуг, телефоны и сервисы ФССП Бердска и Новосибирской области
Голландские розы начали выращивать под Новосибирском. На очереди – хризантемы и герберы
14:45 17-12-2020
Голландские розы начали выращивать под Новосибирском. На очереди – хризантемы и герберы
Умер от коронавируса мэр Харькова Геннадий Кернес
14:44 17-12-2020
Умер от коронавируса мэр Харькова Геннадий Кернес