Обрадовались новому директору школы №10 Татьяне Чуркиной ее ученики-соседи в Бердске

Руководитель проживает на микроучастке, относящемся к образовательному учреждению, поэтому многих школьников она знает в лицо, некоторые живут с ней по соседству.

Школа №10 была образована в 1946 году

Месяц трудится на своем посту новый директор школы №10 Бердска Татьяна Чуркина.

-Мне нравится. Коллектив хороший, трудоспособный. Я думаю, что школа будет работать еще лучше, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 16 декабря Татьяна Чуркина.

Татьяна Валерьевна много лет работала в политехническом колледже. Сначала замдиректора, последние четыре с половиной года возглавляла учебное заведение. В школу №10 она пришла на смену Виктору Мысаку.

Свою трудовую деятельность Татьяна Чуркина начинала в школе, поэтому школьная система образования ей очень знакома.

-У меня есть ребенок, который учился в школе, я была членом родительского комитета. Тоже опыт, - отметила Татьяна Валерьевна.

По словам директора школы №10, ей хочется преобразить школу. Как внешне, так и внутренне.

-У нас есть свои задумки по участию в различных проектах. Еще раз подчеркну, коллектив работоспособный, у всех педагогов есть идеи. Сейчас мы работаем над этим. У нас будет педагогический совет и там мы будем обсуждать программу развития школы. Все вместе.

Когда Татьяна Валерьевна пришла в школу, она не была знакома ни с одним из ее сотрудников. А вот среди учеников знакомых было предостаточно. Она живет на микроучастке, относящемся к образовательному учреждению.

-Некоторых знаю в лицо, а некоторые - мои соседи. Были рады, когда я пришла работать директором.

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