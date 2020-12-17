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Как продолжат попытки остановить строительство Nord Stream 2 США

14:30 17.12.2020 Фото: pixabay
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Сотрудник Госдепа также выразил мнение, что улучшить российско-американские отношения можно, не допустив завершения строительства трубопровода.

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Сотрудник Госдепа также выразил мнение, что улучшить российско-американские отношения можно, не допустив завершения строительства трубопровода.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения против "Северного потока — 2" вплоть до его остановки.

"Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект", — сказал он на интернет-конференции Атлантического совета.

Сотрудник Госдепа также выразил мнение, что улучшить российско-американские отношения можно, не допустив завершения строительства трубопровода.
"Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток — 2"", — заключил Робинсон.
Российский проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступает Вашингтон, продвигающий в Европе свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года он начал вводить санкции против газопровода.
Nord Stream 2 санкции Северный поток
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