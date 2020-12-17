Голландские розы начали выращивать под Новосибирском. На очереди – хризантемы и герберы

Объем производства после выхода тепличного комплекса на полную проектную мощность в 2025 году – сорок тонн овощей и миллион тюльпанов в год.

Новосибирская область впервые не просто вышла на самообеспеченность овощами закрытого грунта, помидорами и огурцами, но и начинает вывозить их за пределы региона

Семь миллионов роз в год планирует выращивать ООО Тепличный комплекс «Новосибирский» уже к 2022 году. Для голландских роз созданы максимально комфортные условия в Сибири — реконструированы два гектара теплиц. На очереди – хризантемы и герберы.

Полномочный представитель Президента в СФО Сергей Меняйло, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов приняли участие в торжественном открытии цеха среза роз и обсудили перспективы развития тепличной отрасли в регионе.

«В этом коллективе принято исполнять свои обещания, обязательства – на запуске второй очереди теплиц мы обсуждали реконструкцию третьей очереди, производство собственных сибирских цветов. Сегодня эти задачи выполнены. Очень приятно, что благодаря проектам ГК «Горкунов» здесь, в Толмачевском, Новосибирская область впервые не просто вышла на самообеспеченность овощами закрытого грунта, помидорами и огурцами, но и начинает вывозить их за пределы региона. Уже в 2020 году Новосибирская область весь год снабжала свежими овощами жителей и нашего региона, и других сибирских областей и краев», — подчеркнул Андрей Травников.

В Новосибирской области на тепличном рынке работают ТК «Емельяновский» (специализируется на зелени), комбинаты ГК «Горкунов» (ТК «Толмачевский» и ТК «Новосибирский»), а также ТК «Сады гиганта», ООО «Экосервис-Агро» и другие.

С начала года произведено уже 44 тысячи тонн овощей закрытого грунта. Это больше, чем в прошлом году. В 2019 году тепличные комплексы в регионе произвели 41,7 тыс. тонн овощей закрытого грунта.

Новый инвестпроект ГК «Горкунов» связан с развитием цветочного направления тепличной отрасли. С мая по сентябрь этого года предприятием реализован инвестиционный проект по реконструкции 2 га теплиц для выращивания роз на срез. Посадочный материал — голландской селекции.

При выходе на проектную мощность в 2022 году планируется производство семи миллионов роз в год. Реализация нового проекта позволит обеспечить качественными цветами не только Новосибирскую область, но и соседние регионы. Но это только начало масштабного проекта, в перспективе — увеличение площадей для выращивания в Сибири не только роз, но и других цветов.

«Это будет хризантемы, потом герберы, потом — горшечные цветы. По сути дела, все, что раньше здесь не производилось, то чего раньше не было, это будет на столах, в цветниках. Это будет серьезное производство. Цветы востребованы. Одна проблема – они сейчас поставляются в основном из-за рубежа. Всего 15% цветов производится в России, а все остальные 85% — завозится. Но понемногу в магазины начинают поступать и наши цветы», — отметил Борис Горкунов.

В течение пяти лет в ходе планомерной реконструкции всех теплиц ТК «Новосибирский» (общей площадью 16 га) тепличный комплекс планируют перепрофилировать с производства овощей на производство цветов.

«Благодаря повышению эффективности, новым технологиям появляются такие проекты, в которые даже пару лет назад было сложно поверить. Я уверен, что не только розы, но и многие совершенно новые культуры будут успешно выращивать на территории нашего региона. И мы продолжим говорить об ускоренном развитии агропромышленного комплекса Новосибирской области», — заявил Губернатор.

Напомним, что совсем недавно, на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе Новосибирской области был одобрен инвестпроект по созданию тепличного комплекса для производства сельскохозяйственной продукции растениеводства в рабочем посёлке Горный Тогучинского района. Современное сельхозпредприятие по выращиванию в защищённом грунте огурцов и томатов, пряной зелени, тюльпанов, а также рассады цветов и овощей и по выращиванию луковиц тюльпанов в открытом грунте должно быть сдано в эксплуатацию уже в ноябре 2021 года.

Объем производства после выхода тепличного комплекса на полную проектную мощность в 2025 году – сорок тонн овощей и миллион тюльпанов в год.

Также Губернатор во время рабочего совещания обсудил с представителями ГК «Горкунов» перспективы развития тепличной отрасли в регионе, инвестиционную деятельность в развитии овощеводства открытого грунта.