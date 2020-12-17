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Как узнать о своих долгах: QR-коды госуслуг, телефоны и сервисы ФССП Бердска и Новосибирской области

14:47 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Чтобы в Новом году долги не стали неприятным сюрпризом, жителям региона уже сейчас стоит позаботиться об их своевременной оплате. Узнать о своих долгах просто!

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Не выходя из дома обратиться к судебным приставам можно по средствам почтовой связи

Чтобы в Новом году долги не стали неприятным сюрпризом, жителям Новосибирской области уже сейчас стоит позаботиться об их своевременной оплате. Узнать о своих долгах просто!

Для этого не обязательно приходить на прием к судебным приставам. Без личного визита к приставам узнать о наличии, либо отсутствии задолженностей и погасить долги можно через мобильное приложение «ФССП», а также на электронном ресурсе ФССП России «Банк данных исполнительных производств», размещенном на официальном сайте УФССП России по Новосибирской области: www.r54.fssp.gov.ru. На сайте можно распечатать квитанцию для оплаты задолженности непосредственно в банке, либо обратиться в отдел судебных приставов.

Личный прием граждан в Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области и в его структурных подразделениях осуществляется по предварительной записи. Данная мера является вынужденной, в целях соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований. Запись на прием проходит на сайте Управления http://r54.fssp.gov.ru/fssponline/, после прохождения авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Кроме того, не выходя из дома обратиться к судебным приставам можно по средствам почтовой связи, а также через официальный сайт УФССП России по Новосибирской области, где гражданам доступен сервис «Интернет-приемная». С его помощью взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого он является.

Недавно появилась возможность получения государственных услуг ФССП России в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Теперь как физические, так и юридические лица, являющиеся сторонами исполнительного производства, могут в электронной форме направлять в ФССП России заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительным производствам.

Кроме того, в каждом структурном подразделении Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

По всем вопросам, касающимся деятельности УФССП России по Новосибирской области, жители нашего региона могут обратиться по телефонам отдела по работе с обращениями граждан и организаций 8(383)241-07-68, 241-07-69 и «горячей линии» по работе с заявителями, имеющими идентичные данные с должником 8(383)241-07-67.

Вся информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Новосибирской области доступна на официальном интернет-сайте Управления в разделе «Контакты».

QR-коды госуслуг

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