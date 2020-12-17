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Умер от коронавируса мэр Харькова Геннадий Кернес

14:44 17.12.2020 Фото: Википедия
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В середине сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В середине сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии.
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер, последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов, сообщил в четверг бизнесмен и друг градоначальника Павел Фукс.
Ранее Фукс сообщил, что состояние Кернеса ухудшилось, у него полностью отказала вторая почка. Кернес был переизбран мэром города третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября.
"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал Фукс в Telegram-канале.
В середине сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Фукс 17 сентября заявил, что Кернеса привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине, он был в сознании. Второго октября Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19. Позднее Фукс отметил, что врачи разрешили Кернесу разговаривать по полчаса в день. С момента госпитализации мэр не появлялся на публике. В понедельник Фукс заявил, что Кернес 30 декабря "планирует быть дома".
Кернес побеждал на выборах мэра Харькова в 2010 и 2015 годах. В апреле 2014 года на него было совершено покушение. После ранения лечился в Израиле, прошел курс реабилитации, вернулся в Харьков и продолжил исполнять обязанности градоначальника. Из-за полученных травм передвигается в инвалидной коляске. До 2014 года Кернес был членом "Партии регионов", в 2015-м стал членом партии "Возрождение", от которой выдвинул свою кандидатуру в мэры Харькова, участвовал в парламентских выборах 2019 года от "Оппозиционного блока", но партия не преодолела проходной барьер.
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