"Коронавирус тут разносите": зверски избил врача скорой помощи отец больного ребенка в Новосибирске

Медик говорит, что получил сотрясение мозга. Но при этом хозяин квартиры тоже написал заявление на приехавшего к нему реаниматолога.

Потасовку врача и хозяина квартиры снимали сразу на два смартфона

Медик говорит, что получил сотрясение мозга. Но при этом хозяин квартиры тоже написал заявление на приехавшего к нему реаниматолога.

В скорую помощь поступил ночной вызов: проблемы у ребенка на улице Петухова в Новосибирске. Бригада примчалась быстро, но хозяин не пустил к сыну медиков без бахил. А вскоре уже сжимал шею доктора железной хваткой.

Врач Семен Кудин вспоминает, он заступил на смену в восемь вечера. И когда в два часа ночи поступил вызов, был свободен. Так что бригада приехала быстро. Тем более сигнал был срочный: ребенку плохо, судороги, теряет сознание.

— Приехали по адресу минут за 10-11, поднялись. Нас встретил мужчина и с порога сказал: «наденьте бахилы». Кто-то из моих помощников сказал ему, что скорая помощь бахилы не надевает. Тем более мы — реанимационная бригада, повод серьезный, некогда. Он стал нервничать, говорить, что на нас коронавирус и что мы пойдем в ту комнату, где он спит. Я говорю: «коронавируса у нас нет, мы — не инфекционная бригада», — рассказал КП-Новосибирск Семен Кудин.

Сам он — врач-реаниматолог, с ним были фельдшер и медбрат. Говорит, взглядом сразу оценил, что в прихожей пол голый, а в комнате виднелся вязаный коврик. Предложил убрать его. Мол, потом хозяева смогут наскоро протереть пол.

— Смотрю: его жена (предполагаю, что она — жена) коврик уже убирает. А он говорит: «нет, я вас туда не пущу» и лист бумаги мне сует: «пишите, что отказываетесь оказывать помощь». Я, говорю, во-первых не отказываюсь, а вы препятствуете. А во-вторых, я не уполномочен в письменном виде объясняться. Он стал нас выгонять, — продолжает Семен. — Выходим в коридор, он — за нами. Подходит ко мне вплотную и говорит: «ты кто по жизни вообще?» Я говорю: «только врач для тебя, и все». Он улыбаться стал нервно. Я к нему боком был, и даже не увидел, как он замахивается. Ощущаю на себе три удара в голову. Я присел от этих ударов, но не падал. Вроде, на стену оперся. Он меня к стене прижимает, по ощущениям пытается перевернуть. Потом сзади обходит и руками делает на мой шее замок. Душит, у меня аж в глазах синева пошла. Помощник мой его руку оттягивает, фельдшер кричит «вызываем полицию». Он отстал от меня, ушел в квартиру. Но когда держал меня — кричал: «он на меня напал, вы сами это видели».

Бригада вызвала полицию. Когда сотрудники приехали, хозяин открыл дверь невозмутимо.

— «Доброй ночи, вы ко мне?» — цитирует главу семейства Кудин. — И в итоге я на него заявление написал, а он — на меня.

Полиция с этой историей пока не разобралась. Но в МВД подтверждают: этот конфликт сотрудникам известен.

— Они, действительно, написали друг на друга заявления. И в данный момент проходит по данному факту проверка, — прокомментировал КП-Новосибирск представитель областного управления МВД России Артем Аверин.

— Суть заявления врача нам известна. А на что жалуется хозяин квартиры? — спрашиваем у сотрудника.

— На то же самое.

Редакция пока не нашла хозяина квартиры, но, видимо, тот заявляет, что это врач напал на него. У правоохранителей будет кое-какое подспорье, чтобы разобраться в этой истории — видеозаписи.

— Женщина из квартиры в коридоре снимала нас на телефон. Снимала и такой скандированной речью говорила: «если не хотите надевать бахилы — уходите, уходите». Мой помощник тоже снимал, но нет момента, когда хозяин меня совсем душит. Помощник же не стал ждать со смартфоном, пока я совсем упаду, — говорит Кудин.

Сразу после стычки бригада докладывала на станцию, что ребенка не удалось осмотреть и нужно это сделать. Но отец был против.

А врач-реаниматолог теперь на больничном. У него — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ссадины. КП-Новосибирск будет следить за развитием истории.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Скорой помощи надевать бахилы не положено»

Председатель профсоюза «Действие» на скорой помощи в Новосибирске Сергей Комлев:

— Нет ни одного документа, который требовал бы сотрудникам скорой помощи на каждый вызов надевать бахилы. Скорая помощь — экстренная служба. Если мы будем надевать бахилы — будем терять время. Это во-первых. А во-вторых, будем нарушать санэпидрежим, натягивая бахилы на обувь. Вот у коронавирусных бригад полный комплект одежды, включая и бахилы. И сотрудник заходит внутрь уже полностью в комплекте средств индивидуальной защиты.

Источник: nsk.kp.ru