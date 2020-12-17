Антирекорд: зараженных коронавирусом 28 214 за сутки на 17 декабря в 85 регионах России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 214 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 239 (18,6%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва 0,5%
2. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%
3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 762 668 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 440 человек:
Москва — 5777
Санкт-Петербург — 3066
Московская область — 1100
Хабаровский край — 511
Ленинградская область — 459
Красноярский край — 457
Нижегородская область — 438
Ульяновская область — 423
Республика Карелия — 407
Свердловская область — 405
Архангельская область — 396
Псковская область — 384
Брянская область — 379
Пермский край — 344
Республика Коми — 339
Ростовская область — 339
Вологодская область — 336
Самарская область — 296
Тверская область — 292
Белгородская область — 290
Саратовская область — 286
Мурманская область — 275
Ямало-Ненецкий автономный округ — 254
Калининградская область — 251
Иркутская область — 246
Ставропольский край — 241
Ханты-Мансийский автономный округ — 240
Волгоградская область — 235
Кировская область — 227
Омская область — 226
Томская область — 224
Тамбовская область — 214
Республика Саха (Якутия) — 199
Новгородская область — 194
Кемеровская область — 192
Республика Бурятия — 187
Приморский край — 186
Тульская область — 185
Курская область — 181
Республика Хакасия — 175
Ярославская область — 171
Оренбургская область — 171
Сахалинская область — 170
Удмуртская Республика — 168
Калужская область — 164
Тюменская область — 161
Смоленская область — 136
Республика Калмыкия — 135
Амурская область — 135
Рязанская область — 133
Липецкая область — 131
Кабардино-Балкарская Республика — 128
Пензенская область — 121
Курганская область — 106
Астраханская область — 103
Республика Чувашия — 98
Севастополь — 93
Республика Башкортостан — 92
Республика Дагестан — 89
Карачаево-Черкесская Республика — 89
Республика Алтай — 80
Республика Мордовия — 79
Костромская область — 78
Камчатский край — 77
Республика Татарстан — 76
Республика Адыгея — 73
Республика Тыва — 71
Чеченская Республика — 57
Республика Марий Эл — 51
Магаданская область — 47
Еврейская автономная область — 30
Челябинская область — 25
Ивановская область — 22
Чукотский автономный округ — 3
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 202 540.
За последние сутки подтверждено 587 летальных случаев:
Санкт-Петербург — 79
Москва — 76
Московская область — 35
Ростовская область — 28
Воронежская область — 19
Пермский край — 18
Нижегородская область — 17
Иркутская область — 16
Свердловская область — 15
Краснодарский край — 13
Ивановская область — 11
Республика Тыва — 10
Челябинская область — 9
Тульская область — 8
Республика Коми — 8
Мурманская область — 8
Республика Крым — 8
Республика Дагестан — 8
Самарская область — 8
Омская область — 8
Вологодская область — 7
Ставропольский край — 7
Новосибирская область — 7
Липецкая область — 6
Ленинградская область — 6
Республика Чувашия — 6
Ярославская область — 5
Волгоградская область — 5
Севастополь — 5
Оренбургская область — 5
Ханты-Мансийский автономный округ — 5
Приморский край — 5
Орловская область — 4
Астраханская область — 4
Республика Бурятия — 4
Республика Саха (Якутия) — 4
Курская область — 3
Рязанская область — 3
Тамбовская область — 3
Архангельская область — 3
Удмуртская Республика — 3
Пензенская область — 3
Ямало-Ненецкий автономный округ — 3
Республика Алтай — 3
Забайкальский край — 3
Владимирская область — 2
Калининградская область — 2
Республика Северная Осетия - Алания — 2
Тюменская область — 2
Республика Хакасия — 2
Кемеровская область — 2
Хабаровский край — 2
Брянская область — 1
Республика Карелия — 1
Республика Мордовия — 1
Республика Татарстан — 1
Кировская область — 1
Курганская область — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 49 151 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 84,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 497 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 592 тыс. 572 человека.